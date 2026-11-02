Politico: Συναγερμός στο ΝΑΤΟ για τον Τραμπ – Τι φοβούνται οι σύμμαχοι αν χάσει τις εκλογές

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Έντονη ανησυχία επικρατεί στο ΝΑΤΟ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, καθώς Ευρωπαίοι σύμμαχοι φοβούνται ότι μια ήττα των Ρεπουμπλικανών θα μπορούσε να οδηγήσει τον Ντόναλντ Τραμπ σε δραστικές κινήσεις κατά της Συμμαχίας, από την αποχώρηση χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών από την Ευρώπη έως τη μείωση της χρηματοδότησής της.

Σύμφωνα με το POLITICO, πέντε διπλωμάτες του ΝΑΤΟ, που μίλησαν ανώνυμα, εκτιμούν ότι ο Τραμπ ενδέχεται να στραφεί περισσότερο στην εξωτερική πολιτική εάν το Κογκρέσο περιορίσει τις πρωτοβουλίες του στο εσωτερικό.

Οι Δημοκρατικοί θεωρείται πιθανό να κερδίσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενδεχομένως και τη Γερουσία, ενώ η δημοτικότητα του Αμερικανού προέδρου έχει υποχωρήσει σε ιστορικό χαμηλό.

«Θα μπορούσε να είναι πολύ εξοργισμένος» και να αντιδράσει «πολύ σκληρά», προειδοποίησε διπλωμάτης του ΝΑΤΟ. Ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος σημείωσε ότι η αντιπαράθεση με τη Συμμαχία αποτελεί σταθερό στοιχείο της πολιτικής αντίληψης του Τραμπ.

Φόβοι για αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη

Στο επίκεντρο βρίσκεται η επανεξέταση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη, που αναμένεται έως τον Δεκέμβριο. Τρεις διπλωμάτες εκτιμούν ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να διευρύνει σημαντικά την αποχώρηση στρατευμάτων, επιδιώκοντας τη συσπείρωση της βάσης του MAGA.

Παράλληλα, ενδέχεται να μειώσει την αμερικανική συνεισφορά στον κοινό προϋπολογισμό του ΝΑΤΟ, να περιορίσει το πρόγραμμα αγοράς όπλων PURL για την Ουκρανία και να ενισχύσει περαιτέρω τις σχέσεις με τη Ρωσία.

Η ανησυχία εντείνεται μετά τη διακοπή των δορυφορικών υπηρεσιών Starlink προς την Ουκρανία από τις ΗΠΑ και τη νέα προσέγγιση Τραμπ – Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ η Ρωσία κλιμακώνει τις επιχειρήσεις δολιοφθοράς και τον υβριδικό πόλεμο στην Ευρώπη.

Το σενάριο συμφωνίας Τραμπ – Πούτιν για την Ουκρανία

Η πρώην αξιωματούχος του ΝΑΤΟ και ερευνήτρια του Royal United Services Institute, Οάνα Λουνγκέσκου, προειδοποίησε ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να συνδέσει τη διατήρηση αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη με την αποδοχή μιας ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία που θα υποστηρίζουν οι ΗΠΑ.

Όπως επισήμανε, υπάρχει κίνδυνος η αμερικανική στρατιωτική παρουσία, η Ουκρανία και η ευρωπαϊκή ασφάλεια να ενταχθούν σε μια ευρύτερη συμφωνία με τον Πούτιν, δημιουργώντας «πολύ επικίνδυνη κατάσταση» για την Ευρώπη.

Αλλαγές στο Πεντάγωνο και το όριο των 76.000 στρατιωτών

Μια μεγάλη ήττα των Ρεπουμπλικανών θα μπορούσε επίσης να προκαλέσει αλλαγές στο Πεντάγωνο, ακόμη και την αποχώρηση του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Ο Χέγκσεθ δέχεται επικρίσεις στο Κογκρέσο για την ελλιπή ενημέρωση σχετικά με προϋπολογισμούς και στρατιωτικές επιχειρήσεις. Μια δημοκρατική πλειοψηφία θα μπορούσε να διερευνήσει την απομάκρυνση δεκάδων στρατηγών και ναυάρχων χωρίς αιτιολόγηση, καθώς και τα προβλήματα στον πόλεμο με το Ιράν. Ενδεχόμενη αλλαγή ηγεσίας θα καθυστερούσε τις αποφάσεις για τα στρατεύματα κατά εβδομάδες ή μήνες.

Η αμερικανική νομοθεσία προβλέπει ελάχιστη παρουσία 76.000 στρατιωτών στην Ευρώπη, ωστόσο η ερευνήτρια Τζένιφερ Κάβανα αμφισβητεί κατά πόσο οι περιορισμοί αυτοί θα άντεχαν σε νομικό έλεγχο, επισημαίνοντας ότι ο Τραμπ έχει δείξει προθυμία να αγνοεί δικαστικές αποφάσεις και κατευθύνσεις του Κογκρέσου για τη χρηματοδότηση.

Σύμφωνα με την ίδια, μια εκτεταμένη αποχώρηση θα δυσκόλευε ιδιαίτερα την Ευρώπη στην αναπλήρωση δυνατοτήτων ηλεκτρονικού πολέμου, αεράμυνας, πληροφοριών, αναγνώρισης, εναέριου ανεφοδιασμού και υλικοτεχνικής υποστήριξης.

Η απάντηση του Λευκού Οίκου και οι διαφορετικές εκτιμήσεις

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Ολίβια Γουέιλς δήλωσε ότι «ο Τραμπ έχει κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από οποιονδήποτε άλλον», επικαλούμενη τη συμφωνία για αμυντικές δαπάνες 5% του ΑΕΠ έως το 2035, την ενίσχυση της αμερικανικής παρουσίας στη Γροιλανδία και τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.

Τόνισε, πάντως, ότι ο πρόεδρος εξακολουθεί να θεωρεί πως οι σύμμαχοι έπρεπε να είχαν στηρίξει τις ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν και ότι θα συνεχίσει να προωθεί τα αμερικανικά συμφέροντα.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας του Μαυροβουνίου, Ντράγκαν Κράποβιτς, υπενθύμισε ότι τα σενάρια αποχώρησης των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ δεν έχουν επιβεβαιωθεί, υποστηρίζοντας πως το Κογκρέσο έχει τον τελικό λόγο για τη μείωση των στρατευμάτων στην Ευρώπη.

Έκτος διπλωμάτης της Συμμαχίας αμφισβήτησε, ωστόσο, τη δυνατότητα αξιόπιστων προβλέψεων για τις αποφάσεις του Τραμπ, εκφράζοντας επιφυλάξεις για τον ορθολογικό χαρακτήρα τους.

Το ΝΑΤΟ και το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησαν στα αιτήματα του POLITICO για σχόλιο.

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