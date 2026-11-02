Στα δικαστήρια οι τρεις κατηγορούμενοι από την έκρηξη στην Πλάκα: «Ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν φταίω εγώ για την έκρηξη» είπε ο ένας

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Στα δικαστήρια της Ευελπίδων έφτασαν λίγο πριν τις 12 οι τρεις κατηγορούμενοι για την έκρηξη στη Πλάκα.

Κατά την είσοδό τους μάλιστα, οι δύο από τις τρεις έκαναν μια γρήγορη δήλωση περνώντας μπροστά από τα μικρόφωνα των δημοσιογράφων.

Ο ένας εξ αυτών, ζήτησε συγνώμη για την τραγωδία που προκλήθηκε με τον θάνατο έξι ανθρώπων.

«Ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν έφταιγα εγώ για την έκρηξη», ψέλλισε ο 55χρονος κατηγορούμενος.

Οι άλλοι δύο, ακούστηκαν να λένε «συγνώμη» χαμηλόφωνα, ενώ έμπαιναν στα δικαστήρια.

Οι κατηγορούμενοι – δύο Έλληνες, ηλικίας 37 και 55 ετών, και ένας 34χρονος υπήκοος Αλβανίας – βαρύνονται με κατηγορίες για εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα τον θάνατο άλλων από πρόθεση, έκρηξη με τα ίδια χαρακτηριστικά και ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή, όλα κατά συναυτουργία. Το πλημμέλημα αφορά επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή και κατά συναυτουργία.

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