Έκρηξη στην Πλάκα: Σήμερα απολογούνται οι τρεις κατηγορούμενοι

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Στον ανακριτή οδηγούνται οι τρεις συλληφθέντες για τη φονική έκρηξη στην Πλάκα, στην οποία έχασαν τη ζωή τους έξι άτομοα, προκειμένου να απολογηθούν για τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.

Οι κατηγορούμενοι – δύο Έλληνες, ηλικίας 37 και 55 ετών, και ένας 34χρονος υπήκοος Αλβανίας – βαρύνονται με κατηγορίες για εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα τον θάνατο άλλων από πρόθεση, έκρηξη με τα ίδια χαρακτηριστικά και ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή, όλα κατά συναυτουργία. Το πλημμέλημα αφορά επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή και κατά συναυτουργία. Οι συλληφθέντες ήταν γνωστοί στις αστυνομικές υπηρεσίες και είχαν συλληφθεί 68 φορές στο παρελθόν για ναρκωτικά, κλοπές και εγκληματική οργάνωση. Οι τρεις άνδρες αναμένεται να απολογηθούν το μεσημέρι της Δευτέρας. Έχουν διοριστεί δικηγόροι από τον κατάλογο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, καθώς αρχικά δεν συνοδεύονταν από συνηγόρους.

Η έκρηξη αποδίδεται σε δολιοφθορά στις σωληνώσεις φυσικού αερίου, την οποία φέρονται να προκάλεσαν οι τρεις άνδρες προσπαθώντας να αφαιρέσουν χάλκινους σωλήνες. Περίπου στις 02:00 δύο από αυτούς μπήκαν στο κτήριο, ενώ ο τρίτος παρέμεινε στο πεζοδρόμιο και φύλαγε τσίλιες. Αφαίρεσαν χαλκό από τον πρώτο όροφο και επιχείρησαν να αποκολλήσουν σωλήνα στον δεύτερο, όπου λύγισαν έναν χαλκοσωλήνα και προκάλεσαν διαρροή αερίου. Όταν αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί, εγκατέλειψαν την προσπάθεια και αποχώρησαν. Στις 07:30 η ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος του δεύτερου ορόφου άναψε το φως στο μπάνιο. Σύμφωνα με την έρευνα, ένας σπινθήρας προκάλεσε την ανάφλεξη του αερίου που είχε συσσωρευτεί. Το κτήριο κατέρρευσε και καταπλάκωσε τους έξι ενοίκους.

Οι Αρχές χρειάστηκαν 34 ημέρες ερευνών για να ταυτοποιήσουν τους τρεις άνδρες. Καθοριστική ήταν η χαρτογράφηση των κινήσεών τους και η συνδρομή δύο πραγματογνωμόνων, ενός ηλεκτρολόγου μηχανικού και ενός χημικού. Αρχικά διαπιστώθηκε ότι η διαρροή είχε σημειωθεί στην εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου του δεύτερου ορόφου. Στη συνέχεια τα στοιχεία διασταυρώθηκαν και εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης.

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