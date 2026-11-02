Κακοκαιρία «Agneta»: Διπλό κύμα με 72 ώρες βροχοπτώσεων και εικονικό γράμμα «Π» επικινδυνότητας στον χάρτη της Ελλάδας!

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Φίλες και φίλοι, καλησπέρα! Με τη δεύτερη διαδοχική κακοκαιρία «Αγνή» μπαίνει η νέα εβδομάδα και συνολικά για 72 ώρες η χώρα μας βρίσκεται στο επίκεντρο εντονότατων βροχοπτώσεων.

Ωστόσο, στα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα —που σχηματίζουν ένα εικονικό γράμμα «Π» πάνω στον χάρτη μας— απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, όπως προειδοποίησε με τις ανάλογες συστάσεις και η Πολιτική Προστασία. Τα ύψη βροχής θα είναι αξιόλογα και ικανά να δημιουργήσουν προβλήματα, παρουσιάζοντας εμμονή, πρόσκαιρη ραγδαιότητα και τοπικές χαλαζοπτώσεις!

Για την εξέλιξη των φαινομένων εκδόθηκε και η επικαιροποίηση από το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ, ενώ η παρακολούθηση των προειδοποιήσεων συνεχίζεται και μέσω του Meteoalarm.

Δευτέρα: Η επέλαση του βαρομετρικού χαμηλού με εκτεταμένο μέτωπο καταιγίδων και ισχυρούς νοτιάδες

Την Δευτέρα, το χαμηλό βαρομετρικό από την Ιταλία θα επηρεάσει τη χώρα μας με σημαντικές βροχοπτώσεις.

Ξεκινώντας από τη βόρεια χώρα, η μέρα θα αρχίσει με βροχές και καταιγίδες στα Βόρεια Επτάνησα, τη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία. Όσο περνάει η ώρα, το ψυχρό μέτωπο του χαμηλού θα δημιουργήσει μια εκτεταμένη ζώνη καταιγίδων, δίνοντας ισχυρά φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία. Παράλληλα, έως το βράδυ βροχές θα δέχονται και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά της κεντρικής και βόρειας χώρας, καθώς και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Κατεβαίνοντας νοτιότερα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται στα Νότια Επτάνησα, την Πελοπόννησο, την Ανατολική Στερεά, τη Νότια Εύβοια, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Καθώς το μέτωπο της κακοκαιρίας διασχίζει τη χώρα, θα δώσει έντονα φαινόμενα στη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο, ενώ ανατολικότερα προς το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει πρόσκαιρη βελτίωση.

Στην Κρήτη ο ουρανός θα διατηρηθεί συννεφιασμένος με βροχές κατά διαστήματα αλλά και ηλιόλουστα ανοίγματα, ενώ πιθανές είναι κάποιες καταιγίδες στα δυτικά του νησιού. Στα Δωδεκάνησα και το Καστελόριζο περιμένουμε επίσης βροχές και καταιγίδες.

Στο πεδίο των ανέμων θα επικρατούν νοτιάδες, που θα φτάνουν τα 5 και τοπικά τα 6 μποφόρ στα πελάγη, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν πιο ενισχυμένοι στα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει ιδιαίτερη μεταβολή: θα φτάσει τους 20 με 22°C στα δυτικά ηπειρωτικά, τα Επτάνησα, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 17 έως 18-19°C. Τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες το κρύο στα ηπειρωτικά θα είναι αισθητό.

Στην Αττική η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίχλες. Αργότερα περιμένουμε βροχές και πιθανά περάσματα από σποραδικές καταιγίδες, ενώ το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 13 έως 19°C.

Στη Θεσσαλονίκη η εικόνα του καιρού θα είναι άστατη με νεφώσεις που θα δώσουν πιθανές τοπικές βροχές αργότερα μέσα στη μέρα. Στον Θερμαϊκό θα πνέουν μέτριοι μεταβλητοί άνεμοι, με το θερμόμετρο να δείχνει από 11°C το πρωί έως 17°C το μεσημέρι.

Τρίτη: Σάρωμα της κακοκαιρίας, εμμονή των φαινομένων και σταδιακή εκτόνωση προς το βράδυ

Την Τρίτη, το χαμηλό βαρομετρικό που δίνει φαινόμενα ήδη από την Κυριακή θα σαρώνει τη χώρα μας. Θα προκαλέσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς στα νησιά του Ιονίου, τα Δυτικά Ηπειρωτικά (από την Ήπειρο έως και νότια της Πελοποννήσου), τη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου.

Παράλληλα, βροχές και πιθανές σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Προς το βράδυ ο καιρός θα ανοίγει σταδιακά, με τα έντονα φαινόμενα να εστιάζονται πλέον κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα στραφούν σε δυτικούς, ενισχυμένους στα 6 με 7 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν νότιοι/νοτιοδυτικοί άνεμοι, φτάνοντας στα κεντρικά και νότια τμήματα τα 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα, φτάνοντας τους 20 με 22-23°C στην Ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα κυμανθεί από 17 έως 18-19°C.

Η προοπτική για την Τετάρτη

Την Τετάρτη η κακοκαιρία «Αγνή» θα έχει πλέον αποχωρήσει πλήρως! Ο καιρός, αν και συννεφιασμένος, θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση παντού, ενώ οι νοτιάδες θα δώσουν τη θέση τους σε βοριάδες. Η συνέχεια φαίνεται πως δεν θα μας προβληματίσει, τουλάχιστον άμεσα.

Με απλά λόγια… υπομονή και η απαραίτητη προσοχή έως και την Τρίτη, ώστε να απολαμβάνουμε με ασφάλεια τις φθινοπωρινές εικόνες!

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