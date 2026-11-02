Ερντογάν: Η Νότια Κορέα υποψήφια εταίρος για τον πυρηνικό σταθμό στη Σινώπη

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Η Νότια Κορέα θα μπορούσε να αποτελέσει «σημαντικό συνεργάτη» της Τουρκίας για την κατασκευή του υπό σχεδιασμό πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού στη Σινώπη, στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σε συνέντευξή του στο νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, η οποία μεταδόθηκε σήμερα, ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι η Άγκυρα εξετάζει τις τεχνικές και οικονομικές παραμέτρους του έργου και θα μπορούσε να συνεργαστεί με την κρατική εταιρεία Korea Electric Power Corp.

Ο Ερντογάν διευκρίνισε, ωστόσο, ότι πριν από την τελική απόφαση η Τουρκία θα αξιολογήσει ζητήματα όπως η χρηματοδότηση, το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τα πιθανά οφέλη για την τουρκική οικονομία. Όπως τόνισε, η επιλογή θα γίνει με γνώμονα το εθνικό συμφέρον της χώρας.

Η επίσκεψη στη Σεούλ και οι τομείς συνεργασίας

Ο Τούρκος πρόεδρος ξεκινά σήμερα τριήμερη επίσημη επίσκεψη στη Νότια Κορέα, την πρώτη από το 2018. Σύμφωνα με την προεδρία της Νότιας Κορέας, αύριο, Τρίτη, θα έχει συνομιλίες με τον ομόλογό του, Λι Τζε-μιουνγκ.

Στη συνέντευξή του, ο Ερντογάν αναφέρθηκε επίσης στις δυνατότητες συνεργασίας στους τομείς της άμυνας, των ημιαγωγών, της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής. Παράλληλα, κάλεσε τη Νότια Κορέα να ενισχύσει τις επενδύσεις και τις συμπαραγωγές στην Τουρκία.

Ο Ερντογάν ανέφερε ακόμη ότι οι δύο χώρες έχουν θέσει ως στόχο την αύξηση του διμερούς εμπορίου στα 15 δισ. δολάρια, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη να περιοριστεί η εμπορική ανισορροπία υπέρ της Νότιας Κορέας.

Τέλος, κάλεσε νοτιοκορεατικές εταιρείες να συμμετάσχουν σε έργα μεταφορών και εφοδιαστικής στην Τουρκία, τα οποία συνδέουν την Ασία με την Ευρώπη.

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