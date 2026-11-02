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02.11.2026 07:48

Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα στις 11:00: Οι κυβερνητικές προτεραιότητες και τα νομοσχέδια

02.11.2026 07:48
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Οι κυβερνητικές προτεραιότητες ανά υπουργείο μέχρι το τέλος της τρέχουσας βουλευτικής περιόδου βρίσκονται στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, στις 11:00, στο Μέγαρο Μαξίμου και υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στο Υπουργικό Συμβούλιο οι αρμόδιοι υπουργοί θα καταθέσουν τις εισηγήσεις τους, έπειτα από εισαγωγικές τοποθετήσεις του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και υπουργού Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη και του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου.

Συγκεκριμένα ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας θα γίνει παρουσίασε με θέμα «Αστικές συγκοινωνίες: Απτή πρόοδος και μέλλον».

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο για τους κανόνες στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας και την προστασία των εργαζομένων στις πλατφόρμες, με το οποίο ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2024/2831.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο για τη μετατροπή της Δικαστικής Αστυνομίας σε Σώμα Ασφαλείας.

Ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τον αναθεωρημένο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ.

Τέλος, ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος θα παρουσιάσουν νομοσχέδια των υπουργείων τους.

Η πρώτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΝΔ

Αμέσως μετά το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην οδό Πειραιώς, όπου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της Νέας Δημοκρατίας, στη σύνθεση που προέκυψε μετά το πρόσφατο συνέδριο του κόμματος.

Σε αυτήν συμμετέχουν οι Κυριάκος Μητσοτάκης, Κωστής Χατζηδάκης, Άδωνις Γεωργιάδης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, Ιωάννης Σμυρλής, Ορφέας Γεωργίου, Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα, Δημήτριος Καιρίδης, Αθανάσιος Παπαθανάσης, Σταύρος Παπασωτηρίου, Ασημίνα Σκόνδρα, Παναγιώτης Παλπάνας, Χριστίνα Πατρικάκου, Γεώργιος Τσακούμης και Κωνσταντίνος Τσιαγκλιώτης.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει οδηγίες και να θέσει το κόμμα σε κατάσταση ετοιμότητας ενόψει των εκλογών του 2027

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