Μητσοτάκης: Από τον φόβο του 25% στο όνειρο του 40% – Η αγωνία για τους αγρότες και η εκλογική αντεπίθεση της ΝΔ

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Το ανεβοκατέβασμα του πήχη στα ποσοστά της ΝΔ, από το 25% στο 40%, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη δείχνει με τον πιο σαφή τρόπο ότι στο Μέγαρο Μαξίμου δεν έχουν ακόμα καταλήξει με ποιο αφήγημα πρέπει να κινηθεί το κυβερνών κόμμα το επόμενο χρονικό διάστημα, ενόψει των εκλογών.

Με το δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος» ή με υπερβολική αυτοπεποίθηση, η οποία θα δημιουργήσει στους πολίτες την εντύπωση ότι ο πρωθυπουργός μπορεί και θα καταφέρει να κερδίσει και τρίτη τετραετία;

Να θυμίσουμε ότι πριν από 15 μέρες ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο η ΝΔ να μην ξεπεράσει το 25%, αφήνοντας μάλιστα ανοικτό το ενδεχόμενο ακόμα και να παραιτηθεί σε μια τέτοια περίπτωση, ενώ πριν από μερικές μέρες έκανε διορθωτική δήλωση, προφανώς για να αντιμετωπίσει το κλίμα ηττοπάθειας μέσα στο κόμμα του.

Μιλώντας στο Κιλκίς, όπου η ΝΔ το 2023 είχε πάρει 40%, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι «δεν θα συμβιβαστούμε με τίποτα λιγότερο από το να έχουμε πάλι “θερμοκρασίες καύσωνα” στις εκλογές της άνοιξης του 2027. Είχαμε 40άρια, θέλουμε 40άρια εδώ στο Κιλκίς και ειδικά εδώ, στο Νέο Αγιονέρι», θέλοντας έτσι να δείξει ότι όλα είναι εφικτά.

Στηρίζοντας μάλιστα αυτό το αφήγημα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε ότι «και το 2023 οι δημοσκοπήσεις, 3-4 μήνες πριν από τις εκλογές, έδειχναν τη Νέα Δημοκρατία στο 32% – 34% και μετά πήγαμε στο 41%. Δεν λέω ότι οπωσδήποτε αυτό θα συμβεί και τώρα. Λέω όμως ότι οι Έλληνες θα δουν το έργο το οποίο έχει παραχθεί, θα κάνουν σύγκριση του πρωθυπουργού με τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων και της πολιτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας με τα άλλα κόμματα. Θα δουν και το πρόγραμμά μας, το οποίο ήδη ετοιμάζουμε και το οποίο θα είναι πρόγραμμα που θα στηρίζεται στην αλήθεια, αλλά θα έχει πολλά στοιχεία καινοτομίας και στο τέλος θα στηρίξουν τη Νέα Δημοκρατία, που πρακτικά είναι και η μόνη δύναμη στην οποία μπορεί να ακουμπήσει τις ελπίδες του ο μέσος Έλληνας».

Η αγωνία για τους αγρότες και η εκλογική κινητοποίηση της ΝΔ

Στην πραγματικότητα, ωστόσο, οι περιοδείες των στελεχών του κυβερνώντος κόμματος στην επαρχία έχουν προκαλέσει μεγάλη ανησυχία, καθώς οι αγρότες –που αποτελούν μια μεγάλη εκλογική βάση της ΝΔ– βρίσκονται στα κάγκελα, δεδομένου ότι όχι μόνο δεν έχουν υλοποιηθεί όλες οι κυβερνητικές δεσμεύσεις που δόθηκαν μετά τις κινητοποιήσεις, αλλά σήμερα εμφανίζονται να αντιμετωπίζουν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα εξαιτίας της κλιμακούμενης ακρίβειας.

Οι δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας δείχνουν ξεκάθαρα ότι ο αγροτικός κόσμος γυρίζει την πλάτη στη ΝΔ και στρέφεται σε άλλες λύσεις, δεξιότερα του κυβερνώντος κόμματος.

Έτσι, στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο, όπου τα στελέχη της κυβέρνησης θα ανακοινώσουν τις προτεραιότητές τους μέχρι τις εκλογές, αναμένεται να ανακοινωθεί ότι μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η προκαταβολή των αγροτικών ενισχύσεων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην κυριακάτικη ανάρτησή του, όπου αναφέρθηκε κυρίως στα εθνικά θέματα, είχε και μία παράγραφο για τους αγρότες.

«Από σήμερα οι αγρότες μας αγοράζουν φθηνότερο πετρέλαιο απευθείας στην αντλία, χωρίς να περιμένουν την επιστροφή του φόρου. Το όφελος φτάνει τα 50,84 λεπτά το λίτρο και το μόνο που χρειάζεται είναι ένα ψηφιακό κουπόνι από την εφαρμογή myDiesel της ΑΑΔΕ. Αυξάνονται επίσης κατά 50% οι ποσότητες που δικαιούνται σε σχέση με πέρυσι. Σημαντικά νέα είχαμε και από τις Βρυξέλλες, με την πολιτική συμφωνία για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, που δίνει μεγαλύτερη στήριξη στους νέους και μικρούς παραγωγούς και περισσότερη ευελιξία για τις ιδιαίτερες ανάγκες της ελληνικής γεωργίας. Για τα κονδύλια, πάντως, η διαπραγμάτευση συνεχίζεται».

Σήμερα, πάντως, στο υπουργικό συμβούλιο αναμένεται όλοι οι υπουργοί να ανακοινώσουν τις προτεραιότητές τους μέχρι και τις εκλογές.

Ο Κωστής Χατζηδάκης, θέλοντας μάλιστα να αιτιολογήσει τις όποιες καθυστερήσεις, ανέφερε ότι «το καινούργιο σύστημα έχει γίνει θετικά δεκτό τόσο από τους συνεταιριστές όσο και από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο. Βρισκόμαστε στη φάση μετάβασης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Το καινούργιο σύστημα είναι πιο απαιτητικό με βάση και αυτά που ζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Το βέβαιο είναι ότι μετά από κάποιες παιδικές ασθένειες, προχωρούμε. Αυτό που θα μείνει στο τέλος είναι ένα πιο δίκαιο σύστημα. Η χώρα θα παίρνει τα ίδια λεφτά, αλλά θα τα κατανέμει πιο δίκαια υπέρ των πραγματικών παραγωγών».

Αμέσως μετά το υπουργικό συμβούλιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Πειραιώς για την πρώτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της Νέας Δημοκρατίας, όπως αυτή προέκυψε μετά το πρόσφατο συνέδριο του κόμματος.

Στην Εκτελεστική Γραμματεία μετέχουν οι Κυριάκος Μητσοτάκης, Κωστής Χατζηδάκης, Άδωνις Γεωργιάδης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, Ιωάννης Σμυρλής, Ορφέας Γεωργίου, Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα, Δημήτριος Καιρίδης, Αθανάσιος Παπαθανάσης, Σταύρος Παπασωτηρίου, Ασημίνα Σκόνδρα, Παναγιώτης Παλπάνας, Χριστίνα Πατρικάκου, Γεώργιος Τσακούμης και Κωνσταντίνος Τσιαγκλιώτης.

Εκεί, ο πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει οδηγίες και να θέσει τη Νέα Δημοκρατία σε κατάσταση εκλογικής ετοιμότητας για το 2027. Γιατί μπορεί να απομένει τουλάχιστον ένα εξάμηνο μέχρι να στηθούν κάλπες, αλλά η οργανωτική δουλειά έχει αρχίσει και οι περιοδείες εντείνονται, τόσο του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και των κομματικών κλιμακίων που οργώνουν ήδη τη χώρα, υπό τον συντονισμό των Κυρανάκη, Σμυρλή, Κονταδάκη και Νέζη.

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