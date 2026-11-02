Νέες αιχμές Σέρμπου για τα εθνικά

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Θυμάστε τον Σωτήρη Σέρμπο; Ήταν άλλη μια «μεταγραφή» από το ΠΑΣΟΚ, καθώς ο καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής στο ΔΠΘ ορίστηκε σύμβουλος του πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Μέχρι πριν από μερικούς μήνες, δηλαδή, όταν και παραιτήθηκε, αφού πρώτα είχε διαφωνήσει με τη στάση της κυβέρνησης έναντι της επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, αλλά και έναντι της απαγωγής του Νικολάς Μαδούρο.

Εν πάση περιπτώσει, ο Σ. Σέρμπος δεν φαίνεται ότι έχει διάθεση να παραμείνει σιωπηλός: αντιθέτως, μιλώντας πρόσφατα στο ΟΡΕΝ έκανε λόγο για τις επιδιώξεις της Τουρκίας να καταστεί «κλειδοκράτορας του Αιγαίου» και άσκησε κριτική στους χειρισμούς για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και για το καλώδιο.

Οι παρεμβάσεις αυτές προκαλούν αμηχανία στην κυβέρνηση, καθώς δεν έρχονται απέξω, αλλά από άνθρωπο που μέχρι πρότινος ανήκε στην ομάδα του Μαξίμου…

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