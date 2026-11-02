Τραμπ: Η κάλπη της Τρίτης, ο πόλεμος με το Ιράν και ο φόβος της εκλογικής τιμωρίας – Η διπλωματία της τελευταίας στιγμής

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Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με μια πολιτική αντίφαση που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης 3 Νοεμβρίου: Ο πόλεμος με το Ιράν, τον οποίο παρουσίασε ως επίδειξη αμερικανικής ισχύος, απειλεί να εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς λόγους εκλογικής τιμωρίας των Ρεπουμπλικανών.

Λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες, η Ουάσιγκτον επιχειρεί να κρατήσει ανοιχτό ένα παράθυρο διπλωματικής διεξόδου, την ώρα που η Τεχεράνη προειδοποιεί για νέα στρατιωτική κλιμάκωση.

Οι διαπραγματεύσεις μέσω του Κατάρ έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία. Σύμφωνα με το Reuters, Ιρανοί διαπραγματευτές βρίσκονταν την Κυριακή στην Ντόχα για τρίτη συνεχόμενη ημέρα επαφών, με στόχο μια συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου.

Το πολιτικό παράδοξο είναι ότι ο Τραμπ χρειάζεται μια διπλωματική επιτυχία πριν από τις εκλογές, αλλά ταυτόχρονα εξακολουθεί να απειλεί με νέα πλήγματα μετά την ολοκλήρωσή τους.

Ο πόλεμος που έγινε πρόβλημα για την αμερικανική οικονομία

Όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο, ο Λευκός Οίκος επένδυσε στην προοπτική μιας γρήγορης στρατιωτικής επικράτησης.

Οκτώ μήνες αργότερα, όμως, ο πόλεμος εξακολουθεί να επηρεάζει την παγκόσμια αγορά ενέργειας, τις μεταφορές και το κόστος ζωής.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε το Reuters στις 20 Οκτωβρίου, η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ είχε φτάσει τα 4,28 δολάρια ανά γαλόνι, περίπου 1,20 δολάρια υψηλότερα από έναν χρόνο νωρίτερα. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η επιβάρυνση στο ντίζελ, με άμεσες συνέπειες στο κόστος μεταφοράς προϊόντων.

Και εδώ βρίσκεται το μεγάλο πολιτικό πρόβλημα του Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε υποσχεθεί ότι θα περιορίσει την ακρίβεια και θα αποφύγει την εμπλοκή της χώρας σε παρατεταμένους πολέμους. Σήμερα, όμως, οι δύο αυτές υποσχέσεις δοκιμάζονται ταυτόχρονα.

Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos κατέγραψε ότι το 78% των Αμερικανών αποδίδει στις πολιτικές Τραμπ ευθύνη για την αύξηση των τιμών που ξεπερνά την άνοδο των εισοδημάτων.

Η εξωτερική πολιτική, που παραδοσιακά δεν καθορίζει τις ενδιάμεσες εκλογές, έχει μετατραπεί σε ζήτημα της καθημερινότητας των αμερικανικών νοικοκυριών.

Οι Δημοκρατικοί βρήκαν το ευάλωτο σημείο

Οι Δημοκρατικοί επιχειρούν να συνδέσουν τον πόλεμο με την οικονομική πίεση που αισθάνονται οι ψηφοφόροι.

Το μήνυμά τους είναι απλό: Ο Τραμπ υποσχέθηκε φθηνότερη ζωή και ειρήνη, αλλά οι Αμερικανοί πληρώνουν ακριβότερα καύσιμα και τις συνέπειες ενός παρατεταμένου πολέμου.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση Reuters/Ipsos, περίπου το 60% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τους χειρισμούς του προέδρου στο Ιράν. Ανάμεσά τους βρίσκεται και περίπου ένας στους τέσσερις Ρεπουμπλικανούς.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η εκλογική βάση του Τραμπ έχει εγκαταλείψει μαζικά τον πρόεδρο. Ένα σημαντικό τμήμα της εξακολουθεί να θεωρεί ότι η σκληρή στάση απέναντι στην Τεχεράνη είναι αναγκαία.

Ωστόσο, στις αμφίρροπες εκλογικές περιφέρειες ακόμη και μια περιορισμένη μετακίνηση ανεξάρτητων ή δυσαρεστημένων Ρεπουμπλικανών μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Το Κατάρ και η συμφωνία που αναζητείται στο παρά πέντε

Η διπλωματική κινητικότητα των τελευταίων ημερών δεν είναι άσχετη με την εκλογική πίεση.

Το Reuters αποκάλυψε ότι το Κατάρ έχει παρουσιάσει ένα σχέδιο επτά ημερών, με διαδοχικά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.

Η ιρανική πλευρά δεν έχει αποδεχθεί την πρόταση, ενώ επιμένει σε δικές της προϋποθέσεις, που περιλαμβάνουν την άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών και ρυθμίσεις για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επιβεβαίωσε ότι συνεχίζονται άμεσες και έμμεσες επαφές, υπογραμμίζοντας ότι ο Τραμπ προτιμά μια διπλωματική λύση, χωρίς να αποκλείει τη στρατιωτική επιλογή.

Ο ίδιος ο πρόεδρος έχει δηλώσει ότι δεν θα πραγματοποιηθούν νέες αμερικανικές επιθέσεις πριν από τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Η διατύπωση, ωστόσο, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης των επιχειρήσεων αμέσως μετά.

Και η Τεχεράνη το γνωρίζει. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έχει ζητήσει από τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να βρίσκονται σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη νέα επίθεση.

Η μεγάλη παγίδα για τον Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται έτσι μπροστά σε δύο διαφορετικούς κινδύνους.

Εάν συνεχίσει την πολεμική αντιπαράθεση, διακινδυνεύει περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση και ενίσχυση της αντιπολεμικής δυσαρέσκειας.

Εάν, αντίθετα, προχωρήσει σε μια συμφωνία που θα θεωρηθεί υπερβολικά συμβιβαστική, μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις από τους σκληροπυρηνικούς συμμάχους του και από το Ισραήλ.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι ο χρόνος της διπλωματίας δεν συμβαδίζει απαραίτητα με τον χρόνο των εκλογών. Μια ουσιαστική συμφωνία απαιτεί διαπραγματεύσεις, εγγυήσεις και αμοιβαίες υποχωρήσεις. Η κάλπη, όμως, δεν μπορεί να περιμένει.

Για τους Δημοκρατικούς, η συγκυρία αποτελεί ευκαιρία να μετατρέψουν τις ενδιάμεσες εκλογές σε δημοψήφισμα για τις επιλογές Τραμπ.

Για τους Ρεπουμπλικανούς, το στοίχημα είναι να πείσουν ότι ο πρόεδρος μπορεί ακόμη να εξασφαλίσει μια διπλωματική επιτυχία και να περιορίσει τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου.

Η ειρωνεία είναι ότι ο Τραμπ, που οικοδόμησε μεγάλο μέρος της πολιτικής του εικόνας στην υπόσχεση ότι θα τερματίζει πολέμους, καλείται τώρα να αντιμετωπίσει εκλογικά τις συνέπειες ενός πολέμου που ο ίδιος ξεκίνησε μαζί με το Ισραήλ.

Και το ερώτημα δεν είναι μόνο τι θα συμβεί την Τρίτη στις αμερικανικές κάλπες.

Είναι και τι θα συμβεί την Τετάρτη στη Μέση Ανατολή, όταν θα έχει εκλείψει ο άμεσος εκλογικός λόγος για την αναστολή νέων αμερικανικών επιθέσεων.

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