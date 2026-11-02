search
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.11.2026 09:44
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.11.2026 08:47

Καταθέτει ο Παναγιώτης Γιαννάκης για το Basketgate – Τον είχε αποβάλλει ο Πηλοΐδης σε στημένο ματς

02.11.2026 08:47
panagiotis_giannakis_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σήμερα (2/11) στις 11:00 είναι προγραμματισμένη η κατάθεση του Παναγιώτη Γιαννάκη στον ανακριτή για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ.

Η κατάθεσή του είχε αρχικά προγραμματιστεί για την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, ωστόσο αυτή άλλαξε με τον «Δράκο» του ελληνικού μπάσκετ να καταθέτει τελικά σήμερα.

Την πρόθεση του Παναγιώτη Γιαννάκη να καταθέσει υπέρ της κατηγορίας είχε γνωστοποιήσει ο πληρεξούσιος δικηγόρος του, Ανδρέας Μητσαινάς, ο οποίος βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή στις 23 Οκτωβρίου.

Πώς στήθηκε η αποβολή του

Το όνομα του Δράκου περιλαμβάνεται στη δικογραφία λόγω περιστατικού που είχε σημειωθεί το 2018, όταν ήταν προπονητής του Άρη.

Συγκεκριμένα, είχε αποβληθεί με δεύτερη τεχνική ποινή κατά τη διάρκεια αναμέτρησης της ομάδας της Θεσσαλονίκης με τον Φάρο Λάρισας.

Ο μάρτυρας Βαγγέλης Τσάπας κατέθεσε ότι είχε χρηματίσει τον διαιτητή Τάσο Πηλοΐδη, προκειμένου να κερδίσει η ομάδα του ο Φάρος Κερατσινίου τον Άρη.

Ο Πηλοειδής σύμφωνα με τον μάρτυρα είχε αποβάλει σαν «δώρο» τον Γιαννάκη που τότε ήταν προπονητής του Άρη

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη μαρτυρία Τσάπα, η αναμέτρηση του Φάρου Λάρισας με τον Άρη, στις 17 Μαρτίου 2018, φέρεται να είχε αποτελέσει αντικείμενο χειραγώγησης, ενώ ο τότε προπονητής της ομάδας της Θεσσαλονίκης αποβλήθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα με δύο τεχνικές ποινές, τις οποίες ο μάρτυρας χαρακτηρίζει ανύπαρκτες. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι η αποβολή του Γιαννάκη αποτέλεσε πρόσθετη ενέργεια στο πλαίσιο της φερόμενης παρέμβασης στη διαιτησία, επικαλούμενος τις κακές προσωπικές σχέσεις που είχε με τον προπονητή του Άρη.

Στην κατάθεσή του, ο επιχειρηματίας φέρεται να περιέγραψε επαφές με πρόσωπα που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, είχαν ρόλο στον μηχανισμό επηρεασμού διαιτητών. Ειδικότερα, ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαυραγάνης, τον οποίο φέρεται να τοποθέτησε σε κομβικό ρόλο στη λειτουργία της αποκαλούμενης «παράγκας», με επικεφαλής κατά τους ισχυρισμούς του τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλη Λιόλιο, τον είχε ενημερώσει σχετικά με τον ορισμό των διαιτητών της συγκεκριμένης αναμέτρησης. Ένας από τους διαιτητές φέρεται να συγκαταλέγεται στους συλληφθέντες για την υπόθεση. Ο μάρτυρας υποστήριξε ακόμη ότι συναντήθηκε μαζί του σε καφετέρια ξενοδοχείου, όπου συζητήθηκε η δυνατότητα ελέγχου της διαιτησίας και του ζητήθηκε χρηματικό ποσό ως προκαταβολή.

Όπως κατέθεσε χαρακτηριστικά: «Μου δήλωσε ότι ελέγχει τον συνάδελφό του και μου ζήτησε προκαταβολή 5.000 ευρώ. Είχα πάει έτοιμος, είχα τα χρήματα, του τα έδωσα σε έναν φάκελο και, επειδή αυτός εξεπλάγη από την ταχύτητα, χαμογελώντας μού είπε “στον αγώνα μεθαύριο θα σου κάνω και ένα δώρο, θα δεις”». Ο επιχειρηματίας φέρεται να συνέδεσε την παραπάνω αναφορά με την αποβολή του Γιαννάκη κατά τη διάρκεια του αγώνα, υποστηρίζοντας ότι, όταν συνέβη το περιστατικό, ο διαιτητής στράφηκε προς το μέρος όπου καθόταν και του έκλεισε το μάτι.

Αναφερόμενος στην επικείμενη παρουσία του Γιαννάκη ενώπιον των δικαστικών αρχών, ο δικηγόρος του, Ανδρέας Μήτσαινας, είχε δηλώσει έξω από τα δικαστήρια ότι ο εντολέας του επιθυμεί να καταθέσει και να τοποθετηθεί για όσα έχουν γίνει γνωστά σχετικά με την υπόθεση. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο Γιαννάκης θα πάρει θέση για τις αναφορές σε βάρος του και για τα φερόμενα εκδικητικά σφυρίγματα, επισημαίνοντας πως δεν είναι ακόμη σε θέση να σχολιάσει το σύνολο των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην έρευνα.

Διαβάστε επίσης:

Super League: Ο Παναθηναϊκός «καθάρισε» την ΑΕΚ στο ντέρμπι και επέστρεψε στην κορυφή – Στο -2 ο Ολυμπιακός, στο -6 ο ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-0: «Πράσινο» πάρτι στο ΟΑΚΑ και το «τριφύλλι» κρατάει σταθερά την κορυφή!

ΠΑΟΚ – Αστέρας AKTOR 2-1: Ο Μύθου τον γλίτωσε από νέα γκέλα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
SYRIZA_LOGO_FILE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Ζητά την απομάκρυνση Πιτσιλή από την ηγεσία της ΑΑΔΕ

eopyy_new
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΠΥΥ: Ξεκίνησε το Ψηφιακό Αποθετήριο των διαγνωστικών εξετάσεων – Ποιες εξαιρούνται

karolos-new
LIFESTYLE

«Πού είναι η ομπρέλα μου;»: «Μούσκεμα» ο βασιλιάς Κάρολος σε τελετή στην Αντίγκουα ενώ η Καμίλα έφυγε… κυρία (Video)

gaz-afysiko-aerio-124-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ευρωπαϊκή ενεργειακή κρίση και η απειλή για την Ελλάδα

train_spain_new
ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση τρένων στην Ισπανία: Ταυτοποιήθηκαν 66 από τους 69 νεκρούς – Δώδεκα ξένοι ανάμεσα στα θύματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mendoni 777- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραίτηση Μενδώνη ζητά η ΕΛΑΣ: «Ένα ακόμα σκάνδαλο της κυβέρνησης αποκαλύπτεται με τις συμβάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού που υπογράφηκαν παραμονές Δεκαπενταύγουστου»

apates (1)
ΕΛΛΑΔΑ

«Έχω πάθει σοκ, έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες» – Οι διάλογοι του ζευγαριού της ΜΚΟ για τα χρήματα, τις τραπεζικές μεταφορές και τις προσωπικές δαπάνες

VinFast-Trong Dong Stadium
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το μεγαλύτερο γήπεδο του κόσμου θα έχει 135.000 θέσεις και ανοίγει τις πύλες του το ερχόμενο καλοκαίρι (Photos)

mitsotakis_3010_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Basketgate, PizzaFan, Χωριάτικο: Γιατί η κυβέρνηση κάνει... λάβαρο τη «μάχη κατά της διαφθοράς»

arkouda vosnia 1
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Έσωσε ένα αρκουδάκι μόλις δύο κιλών - Σήμερα ζυγίζει 150 κιλά και εξακολουθεί να θέλει να κάθεται στην αγκαλιά του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 02.11.2026 09:40
SYRIZA_LOGO_FILE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Ζητά την απομάκρυνση Πιτσιλή από την ηγεσία της ΑΑΔΕ

eopyy_new
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΠΥΥ: Ξεκίνησε το Ψηφιακό Αποθετήριο των διαγνωστικών εξετάσεων – Ποιες εξαιρούνται

karolos-new
LIFESTYLE

«Πού είναι η ομπρέλα μου;»: «Μούσκεμα» ο βασιλιάς Κάρολος σε τελετή στην Αντίγκουα ενώ η Καμίλα έφυγε… κυρία (Video)

1 / 3