ΣΥΡΙΖΑ: Ζητά την απομάκρυνση Πιτσιλή από την ηγεσία της ΑΑΔΕ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Την απομάκρυνση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αφορμή τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο φοροδιαφυγής στην υπόθεση «Χωριάτικο» και τις καταγγελίες περί εμπλοκής υψηλόβαθμων στελεχών της Αρχής σε κύκλωμα χρηματισμού.
Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα θέτει σειρά ερωτημάτων για τις ευθύνες της διοίκησης της ΑΑΔΕ, τη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών και τη διερεύνηση προηγούμενων καταγγελιών, καλώντας την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε αλλαγή ηγεσίας και ουσιαστικά μέτρα κατά της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ έχει ως εξής:
Η αποκάλυψη της εφημερίδας Documento ότι στο γραφείο της λογίστριας του Γιαννακόπουλου, ιδιοκτήτη της αλυσίδας «Χωριάτικο» που ελέγχεται για φοροδιαφυγή εκατομμυρίων, βρέθηκε λίστα με 25 χρηματιζόμενα υψηλόβαθμα στελέχη της ΑΑΔΕ, γεννά εύλογες απορίες για τις ευθύνες του διοικητή της Αρχής.
Όπως αναφέρει η εφημερίδα, τα στελέχη που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα κατέχουν κομβικές θέσεις στον μηχανισμό της ΑΑΔΕ και αποτελούν προσωπικές επιλογές του Γ. Πιτσιλή, όπως όλα άλλωστε τα επιτελικά στελέχη.
Ο «ακλόνητος» διοικητής της ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλής, οφείλει πολλές απαντήσεις:
Η θητεία του κ. Πιτσιλή στο τιμόνι της ΑΑΔΕ έχει ανανεωθεί δυο φορές επί διακυβέρνησης ΝΔ. Οι αρμόδιοι υπουργοί και ο κ. Μητσοτάκης είναι ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα της διοίκησής του;
Είναι ευχαριστημένοι από την κατάσταση στη χώρα, όπου μεγάλες αλυσίδες φοροδιαφεύγουν «μέρα μεσημέρι», μεγαλοεπιχειρηματίες στήνουν πανελλαδικά δίκτυα φοροαποφυγής και η ΑΑΔΕ κοιτάει αλλού;
Η φοροδιαφυγή δεν προκαλεί απλώς απώλεια εσόδων εκατομμυρίων από τον δημόσιο κορβανά. Πλήττει βάναυσα την εμπιστοσύνη των πολιτών που για να πληρώσουν τους φόρους τους σφίγγουν το ζωνάρι, ενώ την ίδια στιγμή τα «μεγάλα ψάρια» δρουν ανενόχλητα και περνάνε ανενόχλητα από τα διάτρητα δίχτυα της ΑΑΔΕ.
Το λέμε ευθέως: Η κυβέρνηση οφείλει να απομακρύνει τώρα τον κ. Πιτσιλή από επικεφαλής της ΑΑΔΕ και να λάβει ουσιαστικά μέτρα για την ενίσχυση των φορολογικών μηχανισμών και την πάταξη της διαφθοράς
Διαβάστε επίσης
Εκτελεστική Γραμματεία ΝΔ: Πρώτη συνεδρίαση με τη νέα σύνθεση και οδηγίες Μητσοτάκη
Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα στις 11:00: Οι κυβερνητικές προτεραιότητες και τα νομοσχέδια
«Οργώνει» τη χώρα η ΕΛΑΣ με στόχο την αύξηση της επιρροής της – Συζητήσεις κι εκδηλώσεις σε 9 νομούς, επίσκεψη Τσίπρα στην Καλαμάτα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.