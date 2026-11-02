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02.11.2026 10:46

Στην Ευελπίδων η Εύη Βατίδου – Δικάζεται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη (Video)

02.11.2026 10:46
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Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων έφτασε το πρωί της Δευτέρας (2/11) η Εύη Βατίδου για υπόθεση που αφορά σε περιστατικό με μοτοσικλέτα στη Γλυφάδα που εκτυλίχθηκε τον Νοέμβριο του 2023, με την ίδια να αντιμετωπίζει την κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης.

Η πρώην σύζυγος του Αλέξη Κούγια έφτασε στα δικαστήρια συνοδευόμενη από τον δικηγόρο της, Όθωνα Παπαδόπουλο, ενώ μαζί της βρίσκονταν επίσης ο πατέρας της και ο γιος της.

«Δεν έχω να πω κάτι. Είναι πολλά τα χρόνια, αλλά δηλώνω αθώα» αρκέστηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, με τον Όθωνα Παπαδόπουλο να υποστηρίζει ότι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει η εντολέας του είναι αβάσιμες, κάνοντας, μάλιστα, λόγο για «φαντασιώσεις».

Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση αφορά σε τροχαίο στο οποίο η Εύη Βατλιδου ενεπλάκη, τον Νοέμβριο του 2023. Το πρώην μοντέλο κατηγορείται ότι επιχείρησε να εμβολίσει μηχανή με δύο επιβάτες, με την ίδια να ισχυρίζεται ότι ο οδηγός της μηχανής τής έσπασε τον καθρέφτη χρησιμοποιώντας το κράνος του και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή, οδηγώντας την σε ερημική τοποθεσία. Η μηχανή ανατράπηκε λόγω της υπερβολικής ταχύτητας που είχε αναπτύξει με συνέπεια να τραυματιστούν οι δύο επιβαίνοντες.

Σε βάρος της Εύης Βατίδου είχε ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, τετελεσμένη και σε απόπειρα. Για το περιστατικό, η Εύη Βατίδου είχε συλληφθεί και κρατηθεί, ενώ στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους. Την υπεράσπισή της είχε αναλάβει, τότε, ο εκλιπών Αλέξης Κούγιας.

Η ίδια είχε αρνηθεί από την πρώτη στιγμή τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε σύγκρουση του αυτοκινήτου της με τη μοτοσικλέτα και ότι ο οδηγός έχασε την ισορροπία του.

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