Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τα σκάνδαλα ή με την πολιτική της τα υποθάλπει;

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Το τελευταίο χρονικό διάστημα γινόμαστε θεατές σε ένα σίριαλ σκανδάλων που αφορούν όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας, όλα τα επαγγέλματα, αλλά και τη γεωγραφική διαίρεση της χώρας!
Δεν αφορά μονοσήμαντα μια κατηγορία πολιτών, ένα επάγγελμα ή μια γεωγραφική περιφέρεια!
Φαίνεται ότι υπάρχει κάτι βαθύτερο από ό,τι γνωρίζουμε μέχρι σήμερα!
Τι είναι, λοιπόν, αυτό το φαινόμενο, που τα σκάνδαλα ξεφυτρώνουν κάθε μέρα σαν τα μανιτάρια με τις πρώτες βροχές;
Η γέννηση και η έξαρση των σκανδάλων, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα καθαρά δομικό, πολιτικό και κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο τρέφεται από συγκεκριμένες συστημικές αδυναμίες:
1. Η μη σωστή λειτουργία των θεσμών και του κράτους
2. Η έλλειψη αποτελεσματικών ελέγχων (ατιμωρησία)
Ποια είναι, αλήθεια, τα μηνύματα που στέλνει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ; Όχι μόνο δεν θα υποστούν οικονομικές κυρώσεις όσοι καταχράστηκαν χρήματα που δεν τους ανήκαν, αλλά δεν θα επιστρέψουν πάνω από 1 δισ. που παράνομα ενθυλάκωσαν! Τα πληρώνει ο κρατικός προϋπολογισμός, δηλαδή οι φορολογούμενοι πολίτες που δεν φταίνε σε τίποτα!
Μάθαμε μήπως σε ποιον ανήκει το ΑΦΜ με τα 17 εκατ. ευρώ;
Τι έγινε, αλήθεια, με τα 26 δισ. ευρώ, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων ανήκει σε μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου, που χαρακτηρίστηκαν ανεπίδεκτα είσπραξης, την ώρα που χιλιάδες δανειολήπτες χάνουν την πρώτη κατοικία τους από τους χιλιάδες πλειστηριασμούς που δρομολογούν οι εισπρακτικές και τα διάφορα funds;
3. Η ανεπάρκεια ή η μη εφαρμογή των νομικών κανόνων
Σήμερα το αίσθημα αυτό διαπερνά οριζόντια την κοινωνία μας!
4. Άλλοι κρίσιμοι παράγοντες
Για παράδειγμα, σήμερα έχουμε τη δημιουργία και λειτουργία των περίφημων καρτέλ! Τα καρτέλ στην ενέργεια και στα τρόφιμα είναι εκείνα που διαμορφώνουν τις τιμές με βάση τα δικά τους συμφέροντα!
Το αποτέλεσμα; Πληθωρισμός 2% πάνω από τον μέσο πληθωρισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα νοικοκυριά να ασφυκτιούν να αντεπεξέλθουν!
Η κυβέρνηση; Αντί να χτυπήσει τα καρτέλ και να ελέγξει την κερδοσκοπία και την ακρίβεια, τους αφήνει ανενόχλητους να θησαυρίζουν και αρκείται σε «συμφωνίες κυρίων», στάχτη στα μάτια των πολιτών, και επιδόματα ψίχουλα, ανίκανα να ανασχέσουν το μέγεθος του προβλήματος!
Εδώ συμβαίνουν και τα δύο!
Έχουμε:
Συνοπτικά, τα σκάνδαλα δεν είναι προϊόν της «τύχης» ή του καιρού, αλλά το άμεσο αποτέλεσμα ενός συστήματος και μιας κυβέρνησης που επιτρέπει την εξουσία χωρίς έλεγχο και το παράνομο κέρδος χωρίς συνέπειες.
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