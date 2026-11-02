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02.11.2026 10:11

Γλυφάδα: Έκλεψε αυτοκίνητο από το τμήμα και τραυμάτισε αστυνομικό

02.11.2026 10:11
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Άγνωστος έκλεψε αυτοκίνητο από το Αστυνομικό Τμήμα Γλυφάδας, τραυματίζοντας ελαφρά μία αστυνομικό που επιχείρησε να τον εμποδίσει να διαφύγει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης πλησίασε πεζός ένα ΙΧ αυτοκίνητο μάρκας Renault, το οποίο βρισκόταν στο Αστυνομικό Τμήμα Γλυφάδας, και κατάφερε να το πάρει χρησιμοποιώντας κλειδί.

Για το συγκεκριμένο όχημα είχε δηλωθεί κλοπή στις 15 Μαΐου 2026, στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κολωνού.

Το αυτοκίνητο είχε εντοπιστεί την 1η Νοεμβρίου στη Γλυφάδα από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης και είχε μεταφερθεί με γερανό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Μπήκε μπροστά στο όχημα η αστυνομικός – Τραυματίστηκε στο πόδι

Η αστυνομικός που εκτελούσε χρέη σκοπού αντιλήφθηκε τις κινήσεις του δράστη και προσπάθησε να αποτρέψει την κλοπή, μπαίνοντας μπροστά από το αυτοκίνητο.

Ο δράστης, ωστόσο, συνέχισε την προσπάθειά του να διαφύγει, με αποτέλεσμα η αστυνομικός να τραυματιστεί ελαφρά στο δεξί πόδι.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την τραυματισμένη αστυνομικό και τη μετέφερε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

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