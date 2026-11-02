Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στον Γουδουρά Λασιθίου

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Σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026 στον Γουδουρά Λασιθίου Κρήτης.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 10:59 και είχε επίκεντρο 81 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Γουδουρά Λασιθίου.

Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 10,0 χιλιόμετρα.

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