Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στο Ξυλόκαστρο

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Σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (2.11.26) στο Ξυλόκαστρο.
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 12:11 και είχε επίκεντρο 14 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Ξυλοκάστρου.
Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 5,0 χιλιόμετρα.
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