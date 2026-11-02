Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στο Ξυλόκαστρο

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Σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (2.11.26) στο Ξυλόκαστρο.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 12:11 και είχε επίκεντρο 14 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Ξυλοκάστρου.

Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 5,0 χιλιόμετρα.

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