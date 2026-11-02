Απεργία: 24ωρο χειρόφρενο στα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ όλης της χώρας αύριο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι στα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ αύριο, Τρίτη 3 Νοέμβρη 2026, διεκδικώντας υπογραφή νέας κλαδικής συλλογικής σύμβασης (ΣΣΕ), αυξήσεις στους μισθούς, διασφάλιση και επιπλέον στελέχωση των θέσεων εργασίας με μόνιμο υπαλληλικό προσωπικό.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ), στην «ομπρέλα» της οποίας συσπειρώνονται οι εργαζόμενοι όλων των ειδικοτήτων στα ΚΤΕΛ, η υπογραφή νέας ΣΣΕ θα πρέπει να ρυθμίζει δίκαια τους όρους αμοιβής και εργασίας για όλο το προσωπικό των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ της χώρας καθώς οι αποδοχές των εργαζομένων παραμένουν «παγωμένες» εδώ και 17 χρόνια, ενώ με την άμεση, όπως τονίζουν, πρόσληψη προσωπικού θα σταματήσει η υποβάθμιση του επαγγέλματός τους.
Η ημέρα της κινητοποίησης συμπίπτει με την εκδίκαση της προσφυγής της Ομοσπονδίας στο Εφετείο Αθηνών, με την οποία η ΟΣΜΕ ζητά την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 8/2026 Διαιτητικής Απόφασης της Πενταμελούς Επιτροπής Διαιτησίας του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ).
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι εργαζόμενοι, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ «λυμαίνονται υπό διαχρονική κυβερνητική κάλυψη, το δημόσιο έργο της συγκοινωνίας της χώρας μη σεβόμενες το μόχθο των χιλιάδων εργαζομένων και δεν είναι διατεθειμένες να παραχωρήσουν ούτε ελάχιστο μέρος της πίτας την οποία απολαμβάνουν επί σχεδόν ογδόντα (80) χρόνια», σημειώνουν σε σχετική ανακοίνωση.
Όπως αναφέρεται από την ΟΣΜΕ, «η Πενταμελής Επιτροπή Διαιτησίας ακύρωσε την πρωτοβάθμια απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας του Μαΐου του 2026, η οποία προέβλεπε στοιχειώδεις αυξήσεις και απέρριψε την προσφυγή μας ως δήθεν «απαράδεκτη», αφήνοντας εκατοντάδες εργαζόμενους χωρίς καμία ουσιαστική μισθολογική και θεσμική κάλυψη», αναφέρουν μεταξύ άλλων οι εργαζόμενοι και καλούν μαζικά τους συναδέλφους τους στην πανελλαδική απεργιακή τους κινητοποίηση.
Διαβάστε επίσης
Στιγμές τρόμου για 19χρονη στη Θεσσαλονίκη: Ένοπλοι εισέβαλαν στο σπίτι της για κοσμήματα και χρήματα – Συνελήφθη 28χρονος
Εφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στην Πολεοδομία Κατερίνης – Τουλάχιστον 11 συλλήψεις
Κρήτη: Διάρρηξη σε κυλικείο δημοτικού σχολείου στο Ηράκλειο, έσπασαν το τζάμι και άρπαξαν χρήματα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.