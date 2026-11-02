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02.11.2026 13:20

Απεργία: 24ωρο χειρόφρενο στα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ όλης της χώρας αύριο

02.11.2026 13:20
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φωτογραφία αρχείου
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  • Οι εργαζόμενοι στα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ προκήρυξαν 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, διεκδικώντας την υπογραφή νέας κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας.
  • Τα αιτήματα των εργαζομένων περιλαμβάνουν αυξήσεις στους μισθούς, οι οποίοι παραμένουν στάσιμοι για 17 χρόνια, καθώς και τη διασφάλιση και ενίσχυση των θέσεων εργασίας με μόνιμο προσωπικό.
  • Η κινητοποίηση πραγματοποιείται την ημέρα εκδίκασης στο Εφετείο της προσφυγής της Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας για την ακύρωση διαιτητικής απόφασης που απέρριψε προηγούμενη πρόβλεψη για μισθολογικές αυξήσεις.
  • Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν τις ιδιωτικές επιχειρήσεις των ΚΤΕΛ για υποβάθμιση του επαγγέλματος και έλλειψη διάθεσης για βελτίωση των εργασιακών συνθηκών, παρά το πολυετές έργο τους στις συγκοινωνίες.

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Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι στα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ αύριο, Τρίτη 3 Νοέμβρη 2026, διεκδικώντας υπογραφή νέας κλαδικής συλλογικής σύμβασης (ΣΣΕ), αυξήσεις στους μισθούς, διασφάλιση και επιπλέον στελέχωση των θέσεων εργασίας με μόνιμο υπαλληλικό προσωπικό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ), στην «ομπρέλα» της οποίας συσπειρώνονται οι εργαζόμενοι όλων των ειδικοτήτων στα ΚΤΕΛ, η υπογραφή νέας ΣΣΕ θα πρέπει να ρυθμίζει δίκαια τους όρους αμοιβής και εργασίας για όλο το προσωπικό των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ της χώρας καθώς οι αποδοχές των εργαζομένων παραμένουν «παγωμένες» εδώ και 17 χρόνια, ενώ με την άμεση, όπως τονίζουν, πρόσληψη προσωπικού θα σταματήσει η υποβάθμιση του επαγγέλματός τους.

Η ημέρα της κινητοποίησης συμπίπτει με την εκδίκαση της προσφυγής της Ομοσπονδίας στο Εφετείο Αθηνών, με την οποία η ΟΣΜΕ ζητά την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 8/2026 Διαιτητικής Απόφασης της Πενταμελούς Επιτροπής Διαιτησίας του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ).

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι εργαζόμενοι, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ «λυμαίνονται υπό διαχρονική κυβερνητική κάλυψη, το δημόσιο έργο της συγκοινωνίας της χώρας μη σεβόμενες το μόχθο των χιλιάδων εργαζομένων και δεν είναι διατεθειμένες να παραχωρήσουν ούτε ελάχιστο μέρος της πίτας την οποία απολαμβάνουν επί σχεδόν ογδόντα (80) χρόνια», σημειώνουν σε σχετική ανακοίνωση.

Όπως αναφέρεται από την ΟΣΜΕ, «η Πενταμελής Επιτροπή Διαιτησίας ακύρωσε την πρωτοβάθμια απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας του Μαΐου του 2026, η οποία προέβλεπε στοιχειώδεις αυξήσεις και απέρριψε την προσφυγή μας ως δήθεν «απαράδεκτη», αφήνοντας εκατοντάδες εργαζόμενους χωρίς καμία ουσιαστική μισθολογική και θεσμική κάλυψη», αναφέρουν μεταξύ άλλων οι εργαζόμενοι και καλούν μαζικά τους συναδέλφους τους στην πανελλαδική απεργιακή τους κινητοποίηση.

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