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02.11.2026 14:22

Απόστολος Γκλέτσος: «Δύο άντρες δεν μπορούν να γίνουν γονείς – Το παιδί πρέπει να μυρίσει μάνα» (Video)

02.11.2026 14:22
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Την αντίθεσή του για την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια εξέφρασε ο Απόστολος Γκλέτσος, υποστηρίζοντας πως δύο άντρες δεν μπορούν να γίνουν γονείς. Τόνισε δε, ότι η άποψή του αυτή έχει να κάνει μόνο με την απόκτηση παιδιού και όχι με τον γάμο.

«Η φύση λέει ότι δύο άντρες μπορούν να είναι ζευγάρι. Το αποδεχόμαστε με απόλυτο σεβασμό και αγάπη. Δεν λέει όμως ότι μπορούν να γίνουν γονείς. Δεν είναι το πιο σημαντικό η αγάπη. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι η μυρωδιά. Το παιδί πρέπει να μυρίσει μάνα, να μυρίσει ορμόνες θυληκές όλαν είναι μικρό. Μία μάνα ξέρει πως θα το πιάσει και πώς θα το πείσει, ενώ ο άντρας δεν ξέρει. Δεν με νοιάζει αν (η δήλωσή μου) αποκλείει μία μεγάλη μερίδα ανθρώπων. Αν κάτι δεν πάει καλά με ένα παιδί, εγώ θέλω να υπερασπιστώ το παιδί» είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός δήλωσε την έντονη διαφωνία του αναφορικά με την απόκτηση παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας, αναφέροντας τα εξής:

«Με την παρένθετη μητέρα, εκεί είναι που μπορεί να κάνω οτιδήποτε για να μην συμβεί αυτό. Πόσο μπορεί αυτό το παιδί να πληγωθεί εκεί,όταν μάθει ότι μια μάνα πήρε 10 χιλιάρικα και το παράτησε… Και θα αγαπήσει εσένα που έδωσες 10 χιλιάρικα για το εγώ σου, που για να γίνεις εσύ πατέρας πήρες ένα φτωχό κοριτσάκι, του έδωσες 10 χιλιάρικα, πήρες το μωρό της… Και πιστεύεις ότι δεν θα έχει ένα σωρό τραύματα; Αν το παιδί ερωτηθεί και πει “θέλω”, τότε αλλάζει η πίστα. Αλλά νεογέννητο χωρίς άποψη, όχι».

Μιλώντας, κατόπιν, για την καριέρα του, ο Απόστολος Γκλέτσος παραδέχθηκε ότι υπήρξαν στιγμές που πήρε κάποιες αποφάσεις για τα χρήματα, ωστόσο, τόνισε ότι δεν μετανιώνει για επιλογές του παρελθόντος.

«Έχω κάνει πράγματα για τα χρήματα»

«Δεν έχω μετανιώσει για κάποια δουλειά που να έκανα στην τηλεόραση, αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία τα ξεχωρίζω μέσα μου και τα αναπολώ και υπάρχουν και κάποια άλλα που δεν τα ξεχωρίζω. Έχω κάνει πράγματα για τα χρήματα. Το καταλάβαινα, το είχα ανάγκη και έπρεπε να το κάνω» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

«Έχω κάνει αποτυχίες. Έχω μπει σε έργο, σε παράσταση που πίστευα ότι θα σκίσει. Ήμασταν 14 ηθοποιοί και ήταν 8 θεατές από κάτω. Το έχω βιώσει κι αυτό. Παίξαμε κανονικά. Παγώνει η ψυχή σου, παγώνουν τα μπούτια σου. Μετά από ένα σημείο λες πως αυτοί από κάτω ήταν όλοι εισιτήρια, ήταν και χειμώνας και λες αυτοί οι 8 ήρθαν και έκοψαν εισιτήρια, έφυγαν από τη ζεστασιά τους και ήρθαν να δουν την παράσταση, οπότε θα παίξουμε σαν να είναι γεμάτο το θέατρο, τόσο καλά» πρόσθεσε.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης δολοφονήθηκε»

Ο ηθοποιός, κλείνοντας, μίλησε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, σημειώνοντας πως ο τρόπος με τον οποίο έφυγε από τη ζωή, θα πρέπει να ταρακουνήσει τον κόσμο.

«Όταν ήμασταν νεότεροι κάναμε παρέα, ένα καταπληκτικό παιδί. Ο Γιώργος δολοφονήθηκε και από εκεί και πέρα, μετά από όλο αυτό που συνέβη με τον Γιώργο, θα πρέπει όλοι μας να έχουμε τα αυτιά μας και τα μάτια μας ανοιχτά και όταν πρόκειται για ιατρικές πράξεις να μην εμπιστευόμαστε», τόνισε.

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