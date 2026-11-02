Νίκος Μακρόπουλος: «Το να χάσει ένας τραγουδιστής τη φωνή του δεν είναι φόβος – Πρέπει να το διαπιστώσεις και να σταματήσεις να τραγουδάς» (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τους μεγαλύτερους φόβους του κλήθηκε να αποκαλύψει ο Νίκος Μακρόπουλος, με τον τραγουδιστή να επισημαίνει ότι πέρα από την υγεία, δεν έχει να φοβάται κάτι άλλο.

«Πέρα από την υγεία δεν υπάρχει κανένας άλλος φόβος, εγώ θέλω να πεθάνω υγιής» είπε χαρακτηριστικά, σε δηλώσεις του στην κάμερα του «Happy Day».

Ερωτηθείς, πώς θα αντιμετώπιζε αν εμφανιζόταν σοβαρό πρόβλημα με τη φωνή του, ο Νίκος Μακρόπουλος τόνισε ότι αυτό ειναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε έναν τραγουδιστή, με την αποδοχή του προβλήματος και την παύση της τραγουδιστικής καριέρας να αποτελεί για τον ίδιο μονόδρομο σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.



«Το να χάσει ένας τραγουδιστής τη φωνή του δεν είναι φόβος, όταν θα έρθει αυτό πρέπει να το διαπιστώσεις και να σταματήσεις να τραγουδάς. Αυτό δεν είναι φόβος, είναι ό, τι χειρότερο μπορεί να βρει έναν τραγουδιστή» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Στράτος Τζώρτζογλου: «Γεννήθηκα σε πτωχοκομείο – Η μητέρα μου με συνέλαβε στα 14 της» (Video)

«Πού είναι η ομπρέλα μου;»: «Μούσκεμα» ο βασιλιάς Κάρολος σε τελετή στην Αντίγκουα ενώ η Καμίλα έφυγε… κυρία (Video)

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Σίγουρα εγώ δεν ξεκίνησα καμία κόντρα, μόνο τη λούστηκα»

Διαβάστε επίσης:

Στράτος Τζώρτζογλου: «Γεννήθηκα σε πτωχοκομείο – Η μητέρα μου με συνέλαβε στα 14 της» (Video)

«Πού είναι η ομπρέλα μου;»: «Μούσκεμα» ο βασιλιάς Κάρολος σε τελετή στην Αντίγκουα ενώ η Καμίλα έφυγε… κυρία (Video)

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Σίγουρα εγώ δεν ξεκίνησα καμία κόντρα, μόνο τη λούστηκα»