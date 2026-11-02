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02.11.2026 08:27

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Σίγουρα εγώ δεν ξεκίνησα καμία κόντρα, μόνο τη λούστηκα»

02.11.2026 08:27
iliana-papageorgiou

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Για τη σχέση της με τη Βίκυ Καγιά μίλησε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αναφερόμενη στις φήμες που ήθελαν τις δυο παρουσιάστριες να έχουν «κόντρα» ανάμεσά τους.

«Θα σου μιλήσω για τη δική μου πλευρά. Πολλά έχουν ειπωθεί σε πολλές συνεντεύξεις. Αλλάζουν οι άνθρωποι, αλλάζουν οι ιστορίες στο μυαλό τους, πολλά θυμόμαστε, πολλά τα ξεχνάμε και δεν τρέχει τίποτα. Η ζωή συνεχίζεται όταν δεν σε επηρεάζει ουσιαστικά. Έχω συνεργαστεί με πολλούς ανθρώπους πια στην τηλεόραση και ποτέ δεν έχει ακουστεί καμία κόντρα με κανέναν συνεργάτη μου, παρά μόνο με έναν. Σίγουρα εγώ δεν ξεκίνησα καμία κόντρα, δεν συμμετείχα σε καμία κόντρα, μόνο τη λούστηκα» ανέφερε σε συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ!, ενώ ερωτηθείσα αν φοβήθηκε μήπως ο κόσμος σχηματίσει λάθος εικόνα για την ίδια, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου επισημαίνει ότι ξέρει ποια είναι οπότε οποιαδήποτε κακόβουλη τοποθέτηση για την ίδια, δεν την αφορά.

«Όχι, γιατί δεν ζω σκεπτόμενη τι θα πουν οι άλλοι για μένα. Θεωρώ ότι είμαι πολλά χρόνια σε αυτόν τον χώρο, έχω νιώσει μεγάλη στήριξη και αγάπη από τον κόσμο και είμαι πολύ ευγνώμων γι’ αυτό. Καταλαβαίνουν ποια είμαι, ό,τι κι αν προσπαθούν να δημιουργήσουν ή να πουν για μένα».

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