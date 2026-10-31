Κλέλια Ρένεση: Μπορώ να έχω έναν σύντροφο στη ζωή μου, αλλά ποτέ δεν θα μοιράζεται το μεγάλωμα του παιδιού μου (Video)

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Η Κλέλια Ρένεση μίλησε στην τηλεόραση για την προσωπική της ζωή, υποστηρίζοντας πως θα μπορούσε να έχει έναν σύντροφο στο πλευρό της, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως θα μοιράζονται και τις αρμοδιότητες για το μεγάλωμα του παιδιού της.

Η ηθοποιός περιέγραψε την καθημερινότητά της και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει όσον αφορά στην φροντίδα της κόρη της, ενώ, μιλώντας στην εκπομπή «For You» το Σάββατο 31 Οκτωβρίου αναφέρθηκε και στην επαγγελματική της πορεία και στις περίπλοκες συνεργασίες της.

Όπως ανέφερε αρχικά η Κλέλια Ρένεση για το μεγάλωμα της κόρης της: «Είμαι από πάνω. Είμαι και μόνη. Είμαι από πάνω πάνω. Η μαμά μου ζει κοντά μου και βοηθάει όσο μπορεί, αλλά αυτό που λέμε βοήθεια σε καθημερινό πλαίσιο, μια φροντίδα τύπου κάποιος να είναι εκεί, να υπάρχει φαγητό μαγειρεμένο, το παιδί διαβασμένο, αυτό και τα λοιπά, όχι. Έχω άνθρωπο που πληρώνεται γι’ αυτό και έρχεται και την κρατάει όταν εγώ λείπω. Αλλά εγώ κρατάω τις Θερμοπύλες. Δηλαδή εγώ παίρνω τις αποφάσεις, εγώ έχω τα γένια, εγώ έχω τα χτένια. Εγώ το πληρώνω το έργο».

Όταν ρωτήθηκε αν είναι δυσκολότερο να μεγαλώνει μόνη της ένα παιδί σε σχέση με το να έχει κάποιον σύντροφο, απάντησε: «Πού να ξέρω; Δεν το έχω κάνει το άλλο έργο να το συγκρίνω. Έχω δει και περιπτώσεις χειρότερες, δηλαδή να είναι πιο δύσκολο το έργο γιατί υπάρχει ασυνεννοησία στο ζευγάρι σε σχέση με τις επιλογές. Μπορεί να είναι και πολύ καλύτερο. Πιο πολύ η ευθύνη είναι που μοιράζεται».

Τότε η Κλέλια Ρένεση ρωτήθηκε αν θα ήθελε έναν σύντροφο με τον οποίο να μοιραστεί τη ζωή της και εξήγησε: «Βεβαίως, αυτό μπορώ να το κάνω, αλλά ποτέ δεν θα είναι μοίρασμα του μεγαλώματος του παιδιού. Δηλαδή, ο σύντροφος μπαίνοντας στη ζωή μου θα στηρίξει εμένα, τις επιλογές μου και το πλαίσιό μου. Εντάξει, θα μπορεί να αγαπήσει το παιδί μου, αλλά επί της ουσίας λόγω εμού είναι. Δηλαδή αν σταματήσει η σχέση, δεν πιστεύω ότι θα συνεχίσει η σχέση με το παιδί. Εγώ είμαι ο αγωγός που τα ενώνει όλα. Πάλι εγώ».

Όσον αφορά στις επαγγελματικές της επιλογές και την αγωνία που πολλές φορές συνοδεύει το επάγγελμα του ηθοποιού να βρίσκεται στην επικαιρότητα, ανέφερε: «Δεν έχω τέτοιες αγωνίες. Τη δουλειά αυτή την κάνω γιατί μ’ αρέσει το ταξίδι της. Είμαι ταξιδιάρα γενικότερα. Μ’ αρέσει το ταξίδι μέσα στον ρόλο. Πρέπει να μου αρέσει η γραφή και ο ρόλος πρώτα απ’ όλα. Κοιτάω αυτό. Δεύτερο πράγμα που κοιτάω είναι οι συνεργάτες και πίσω από τις κάμερες και μπροστά από τις κάμερες. Θέλω να ξέρω με ποιους θα δουλέψω. Με ενδιαφέρει και να είναι και καλοί συνεργάτες. Περνάς δέκα ώρες την ημέρα μαζί τους. Είναι αστείο. Είναι παραπάνω από τη μισή σου ζωή».

Η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι κατά καιρούς έχει πιεστεί σε συνεργασίες της: «Αν έχω έρθει σε δύσκολη θέση και έχω ζοριστεί και έχω καταπιεστεί, ναι. Αλλά περίμενα να λήξει η χρονιά και το συμβόλαιο και να θέσω επί τάπητος τους προβληματισμούς μου. Και αν δεν μπορούσαν να λυθούν, ανθρώπινα έτσι απλά, αποχωρούσα. Αλλά ολοκλήρωνα τη συνεργασία μου», είπε και πρόσθεσε ότι θα «έμπαινε μπροστά» για να υπερασπιστεί συνεργάτη της εάν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα στη δουλειά.

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