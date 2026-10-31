Ζελένσκι: Στις αρχές Νοεμβρίου οι τριμερείς συνομιλίες ΗΠΑ, Ουκρανίας και Ρωσίας (Video)

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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο οποίος επισκέπτεται την Κωνσταντινούπολη, δήλωσε σήμερα ότι συζήτησε με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τις επικείμενες τριμερείς συνομιλίες μεταξύ των διαπραγματευτών των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της Ρωσίας με στόχο την ειρήνη.

Οι συνομιλίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν στις αρχές Νοεμβρίου, δήλωσε ο Ζελένσκι προσθέτοντας ότι το Κίεβο θέλει να συμπεριλάβει την Ευρώπη και ενδεχομένως την Τουρκία στις συζητήσεις για το πώς θα τερματιστεί ο πόλεμος, ο οποίος διανύει τον πέμπτο χρόνο του.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης, ότι συμφώνησε ώστε η Τουρκία να αυξήσει την υποστήριξή της στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας, καθώς η χώρα του είναι αντιμέτωπη με εντεινόμενα ρωσικά πλήγματα.

Χαρακτήρισε Τουρκία και Ουκρανία «φυσικούς συμμάχους στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας» προσθέτοντας: «Εργαζόμαστε για την ενίσχυση της διμερούς εταιρικής μας σχέσης».

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Αισιόδοξος για τις προοπτικές ειρήνευσης στην Ουκρανία εμφανίστηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο ανάκτορο Ντολμάμπαχτσε της Κωνσταντινούπολης.

Στην κοινή συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, ο Ερντογάν υπογράμμισε την ετοιμότητα της Άγκυρας να συμβάλει στην ειρηνευτική διαδικασία εκφράζοντας παράλληλα ανησυχία για την επέκταση των επεισοδίων στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι η Άγκυρα επιδιώκει την επίτευξη συμφωνίας, σε συνεννόηση και με τη Μόσχα. «Θα ήθελα να τονίσω ότι είμαστε έτοιμοι να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανοίξουμε τον δρόμο προς την ειρήνη. Πιστεύω ότι η επίτευξη συμφωνίας θα δώσει νέα ώθηση στις προσπάθειες για την επίτευξη μόνιμης ειρήνης στην Ουκρανία. Στοχεύουμε να προωθήσουμε τη διαδικασία, συζητώντας το θέμα αυτό και με τη Ρωσία».

Αναφερόμενος στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, ο Ερντογάν καταδίκασε τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων, ανεξαρτήτως προέλευσης και προειδοποίησε για τους κινδύνους στη Μαύρη Θάλασσα.

«Είναι προφανές ότι οι επιθέσεις εναντίον πολιτικών πλοίων και τα μέτρα που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στη Μαύρη Θάλασσα δεν ωφελούν κανέναν. Δεν είναι δυνατόν να αποδεχθούμε αυτές τις επιθέσεις, ανεξάρτητα από το ποιος τις διαπράττει και ποια είναι η αιτιολογία τους».

Όσον αφορά τη στρατηγική συνεργασία, ο Ερντογάν επαναβεβαίωσε τη στήριξη στην εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και τη συμμετοχή τουρκικών εταιρειών στην ανοικοδόμησή της.

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