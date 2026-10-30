Πώς έγινε η «κλοπή του αιώνα» στα crypto και ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό του ιστορικού hack των 6,3 δισ. δολαρίων

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Τα στελέχη της Binance δίνουν αγώνα δρόμου για να καλύψουν ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη μεγαλύτερη κλοπή κρυπτονομισμάτων στην ιστορία. Η κυβερνοεπίθεση ξεπέρασε κατά πολύ τα κεφάλαια που είχε προβλέψει το ανταλλακτήριο για την αντιμετώπιση ενός τέτοιου περιστατικού.

Οι χάκερς υπεξαίρεσαν 6,3 δισ. δολάρια από τα ψηφιακά πορτοφόλια της Binance, αποκτώντας πρόσβαση, μεταξύ άλλων, στον φορητό υπολογιστή ενός μηχανικού της εταιρείας, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ίδια.

Οι εκδότες stablecoins Tether και Circle, μαζί με άλλες εταιρείες του κλάδου των κρυπτονομισμάτων, κατάφεραν να δεσμεύσουν περίπου 3 δισ. δολάρια από τα κλεμμένα κεφάλαια. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 3,3 δισ. δολάρια εξακολουθούν να βρίσκονται υπό τον έλεγχο των χάκερς.

Η Binance διαθέτει ένα έκτακτο αποθεματικό με την ονομασία Secure Asset Fund for Users (SAFU), το οποίο έχει δημιουργηθεί για την προστασία των χρηστών σε περίπτωση κυβερνοεπιθέσεων και άλλων έκτακτων περιστατικών.

Την Πέμπτη, το SAFU περιείχε 1,23 δισ. δολάρια σε Bitcoin, σύμφωνα με στοιχεία του blockchain.

Ωστόσο, η επίθεση έχει προκαλέσει αναταράξεις στην ευρύτερη αγορά κρυπτονομισμάτων, ασκώντας πιέσεις στην τιμή του Bitcoin. Ως αποτέλεσμα, η αξία του αποθεματικού έχει ήδη μειωθεί κατά περίπου 100 εκατ. δολάρια.

Η Binance ανακοίνωσε ότι θα καλύψει τη διαφορά χρησιμοποιώντας και άλλα εταιρικά αποθεματικά.

«Η Binance θα καλύψει όλες τις ζημιές μέσω του SAFU και των εταιρικών κεφαλαίων», δήλωσε την Παρασκευή στο X ο συνδιευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Richard Teng.

Η επίθεση, την οποία ερευνητές κυβερνοασφάλειας χαρακτηρίζουν ως τη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στον κλάδο των κρυπτονομισμάτων, αποτελεί σοβαρό πλήγμα για την Binance και συνολικά για τη βιομηχανία των crypto.

Το περιστατικό πυροδότησε εκτεταμένη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στους κύκλους της αγοράς σχετικά με το κατά πόσο η Binance μπορεί να απορροφήσει τις ζημιές, αλλά και για το πώς μπορεί να ενισχυθεί η ασφάλεια του κλάδου.

Στη δημόσια συζήτηση ενεπλάκησαν ακόμη και ο ιδρυτής της Binance, Changpeng Zhao, και ο διευθύνων σύμβουλος της SpaceX, Elon Musk.

Οι ερευνητές κυβερνοασφάλειας αποδίδουν την επίθεση στην ομάδα χάκερ TraderTraitor της Βόρειας Κορέας.

Η υπόθεση «αναδεικνύει τον κίνδυνο συγκέντρωσης κεφαλαίων που χαρακτηρίζει τους μεγάλους κεντρικοποιημένους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές», δήλωσε ο Cristiano Ventricelli, αντιπρόεδρος της Moody’s Ratings.

«Οι ισχυρότεροι θεσμικοί μηχανισμοί ελέγχου μπορούν να περιορίσουν ορισμένες ευπάθειες, ωστόσο η συγκέντρωση τόσο μεγάλου όγκου περιουσιακών στοιχείων υπό θεματοφυλακή μπορεί να ενισχύσει τις επιπτώσεις μιας επιτυχημένης κυβερνοεπίθεσης», πρόσθεσε.

Το σχέδιο της Binance για την αναπλήρωση των κεφαλαίων

Η Binance ανέστειλε τις αναλήψεις πελατών, προκειμένου η ομάδα της να πραγματοποιήσει ελέγχους ασφαλείας. Την Παρασκευή ανακοίνωσε ότι οι υπηρεσίες αναλήψεων αναμενόταν να επανέλθουν εντός δύο ημερών.

Το ανταλλακτήριο, με de facto έδρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αναφέρει ότι δεν δέχεται πελάτες από τις ΗΠΑ. Η αδελφή εταιρεία του, Binance.US, η οποία λειτουργεί στην αμερικανική αγορά ως ξεχωριστή οντότητα, διευκρίνισε ότι δεν επηρεάστηκε από την επίθεση.

Εκπρόσωπος της Binance δήλωσε ότι η εταιρεία έχει ήδη δεσμεύσει περισσότερα από 6,3 δισ. δολάρια από εταιρικά κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένου του SAFU, προκειμένου να καλύψει τα περιουσιακά στοιχεία των χρηστών που επηρεάστηκαν.

Από το συνολικό αυτό ποσό, 5 δισ. δολάρια διατηρούνται στα ίδια κρυπτονομίσματα που έκλεψαν οι χάκερς, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο.

Η εταιρεία αναλαμβάνει αρχικά να χρηματοδοτήσει η ίδια την αποκατάσταση των κεφαλαίων και σκοπεύει να ανακτήσει τα χρήματα από τα περίπου 3 δισ. δολάρια που έχουν δεσμευτεί, όταν αυτά αποδεσμευτούν.

Παράλληλα, η Binance αγοράζει μέσω της αγοράς τα υπόλοιπα κρυπτονομίσματα αξίας 1,3 δισ. δολαρίων, μια διαδικασία που ενδέχεται να απαιτήσει περισσότερο χρόνο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο.

Η Binance διατηρεί τα κρυπτονομίσματα των πελατών της σε μεγάλα ψηφιακά πορτοφόλια που ελέγχονται από την ίδια την εταιρεία και είναι γνωστά ως hot wallets.

Τα πορτοφόλια αυτά λειτουργούν ως ένα σύστημα καταγραφής, στο οποίο αποτυπώνονται τα tokens που αντιστοιχούν σε κάθε πελάτη της πλατφόρμας.

Μόλις η Binance αναπληρώσει τα hot wallets με δικά της αποθεματικά, τα υπόλοιπα των χρηστών θα παραμείνουν αμετάβλητα, όπως διαβεβαιώνει η εταιρεία.

«Θα ξεπεράσουμε αυτή την κρίση», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Παρά τη σοβαρότητα των απωλειών, το ποσό είναι σχετικά μικρό σε σύγκριση με το συνολικό μέγεθος του ισολογισμού της Binance.

Σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης blockchain Nansen, περιουσιακά στοιχεία αξίας 167 δισ. δολαρίων βρίσκονται στα ψηφιακά πορτοφόλια της Binance.

Το ποσό περιλαμβάνει κεφάλαια πελατών, εταιρικά περιουσιακά στοιχεία, καθώς και το αποθεματικό SAFU.

Η Binance διαθέτει, επίσης, περιουσιακά στοιχεία που δεν αποτυπώνονται στα συγκεκριμένα δεδομένα του blockchain.

Η κόντρα Zhao – Musk και το «χαρτί» της SpaceX

Ο ιδρυτής και βασικός μέτοχος της εταιρείας, Changpeng Zhao, σχολίασε την Παρασκευή ότι το εναπομείναν χρηματοδοτικό κενό είναι «επώδυνο, αλλά διαχειρίσιμο».

Την ίδια ημέρα, ο Elon Musk ανάρτησε στο X ένα emoji που απεικόνιζε ένα πρόσωπο με μορφασμό δυσαρέσκειας, απαντώντας σε ανάρτηση άλλου χρήστη, η οποία περιείχε στιγμιότυπο από ανάρτηση του φυλακισμένου ιδρυτή της FTX, Sam Bankman-Fried. Το ανταλλακτήριο FTX είχε καταρρεύσει το 2022.

Στην προσπάθειά του να αναδείξει την ισχυρή οικονομική του θέση, ο Zhao απάντησε στον Musk ότι η συμμετοχή της Binance στη SpaceX αποτιμάται σε περισσότερα από 1 δισ. δολάρια.

Η Binance είχε επενδύσει 500 εκατ. δολάρια στην X (πρώην Twitter) το 2022, στο πλαίσιο της εξαγοράς της πλατφόρμας από τον Musk. Η εταιρεία εξαγοράστηκε από τη SpaceX νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Ο Zhao είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της Binance και η προσωπική του περιουσία ξεπερνά τα 100 δισ. δολάρια.

«Elon, σε εκτιμώ πολύ, αλλά είναι κακή στιγμή για ειρωνείες. Σε παρακαλώ, σταμάτησε», έγραψε ο Zhao απευθυνόμενος στον Musk.

Παράλληλα, στο X, ο Zhao συζήτησε τις επιλογές χρηματοδότησης με τη σύντροφό του και συνδιευθύνουσα σύμβουλο της Binance, Yi He.

Η Yi He απάντησε ότι τα ετήσια έσοδα της Binance επαρκούν για να καλύψουν τις ζημιές.

«Δεν χρειάζεται ακόμη να πουλήσουμε τις μετοχές της SpaceX για τις οποίες είσαι τόσο αισιόδοξος», έγραψε, αναφερόμενη στον Zhao.

Η Binance επεξεργάστηκε συναλλαγές συνολικής αξίας 34 τρισ. δολαρίων την περασμένη χρονιά, αποκομίζοντας έσοδα από τις προμήθειες που επιβάλλει στους χρήστες της.

Ο Zhao απάντησε ότι δεν εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης των μετοχών της SpaceX, αλλά ήθελε να επισημάνει τη συγκεκριμένη επένδυση στον Musk, «ώστε να ανησυχεί λιγότερο».

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