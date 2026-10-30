search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.10.2026 20:14
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.10.2026 19:17

Quest: Επαναγορά του 20% της ACS – Η GLS δεν εξάσκησε το δικαίωμα αγοράς του 80%

30.10.2026 19:17
quest

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

H Quest ανακοινώνει ότι, η εταιρεία GENERAL LOGISTICS SYSTEMS B.V. δεν εξάσκησε την Παρασκευή 30/10/26 το δικαίωμά της για την αγορά του 80% των μετοχών της ACS σύμφωνα με τη Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών (SPA) μεταξύ της «Quest» και της εταιρείας GENERAL LOGISTICS SYSTEMS B.V. («GLS»), η οποία είχε υπογραφεί τον Οκτώβριο του 2024.

Έτσι η Quest την ίδια ημέρα (30/10/26) εξάσκησε το δικό της δικαίωμα για την επαναγορά του 20% της ACS, σύμφωνα με την πιο πάνω Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών (SPA) μεταξύ της Quest και της GLS.

Ειδικότερα, η Quest στις 30/10/2026 κοινοποίησε στην GLS έγγραφη ειδοποίηση με αίτημα επαναγοράς και μεταβίβασης των 66.000 ονομαστικών μετοχών (20% μ.κ. ACS), που κατέχει η GLS, έναντι τιμήματος ύψους €37 εκατ. πλέον των προσαρμογών που προβλέπονται στο ως άνω SPA. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας επαναγοράς και μεταβίβασης αναμένεται ότι θα υλοποιηθεί στο τέλος του Νοεμβρίου 2026. Μετά την ολοκλήρωση η Quest θα κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ACS.

Σημειώνεται ότι η Quest είχε μεταβιβάσει το ως άνω ποσοστό (20%) στην GLS τον Οκτώβριο 2024 έναντι τιμήματος €74 εκατ. πλέον προσαρμογών περίπου €3 εκατ. Η επαναγορά του ιδίου ποσοστού αντιστοιχεί σε καθαρό χρηματοοικονομικό όφελος ύψους περίπου €37 εκατ. για τον Όμιλο Quest συνολικά από τη συναλλαγή.

Διαβάστε επίσης:

HELLENiQ ENERGY: Παρατείνεται έως τις 15 Νοεμβρίου η έκτακτη έκπτωση σε πετρέλαιο θέρμανσης και diesel κίνησης

Τα σχολεία της Ελλάδας ενώνουν δυνάμεις για την προστασία του νερού

FARIA Renewables: Διπλή επένδυση στα αιολικά της Βοιωτίας με συμφωνία ηλεκτρικής ενέργειας με τη METLEN





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Alexis-Tsipras (4)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι έδωσαν το παρών στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Ηλιούπολη

kriti-voak-troxaio
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Διπλό τροχαίο στον ΒΟΑΚ με καραμπόλα 8 οχημάτων και μετωπική σύγκρουση σε απόσταση 200 μέτρων (Video)

mitsotakis new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Δεν θα δεχθούμε ομηρία των ενεργειακών διασυνδέσεων»

israel-34234
ΚΟΣΜΟΣ

Ψηφίζοντας για την επιβίωση: Γιατί οι εκλογικές επιτυχίες των Παλαιστινίων στο Ισραήλ δεν μπορούν να αλλάξουν τη δομή του κράτους

triantopoulos-121-1
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Ο αρεοπαγίτης Γεώργιος Παπαγεωργίου πρόεδρος του Ειδικού Δικαστηρίου για τον Τριαντόπουλο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka-new
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μαζί με μένα έμαθε και όλη η Ελλάδα ότι το όριο ταχύτητας στην Ποσειδώνος είναι 50χλμ» (Video)

ste symboulio epikrateias
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανατροπή από το ΣτΕ: «Σβήνουν» παλιά φορολογικά πρόστιμα – Ποιες υποθέσεις παραγράφονται στην 5ετία

aftokinito_service_2810_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κάνω λίγα χιλιόμετρα με το αυτοκίνητο - Χρειάζεται service κάθε χρόνο;

servia-bodiroga-12341
ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοί είναι οι τέσσερις πρωταγωνιστές της επόμενης ημέρας στη Σερβία - Ο οικονομολόγος, ο καρδιολόγος, ο μπασκετμπολίστας και ο καθηγητής που ξεχωρίζουν

karystianou new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Καρυστιανού κατέθεσε τελικά μόνη της στεφάνι στη Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.10.2026 20:11
Alexis-Tsipras (4)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι έδωσαν το παρών στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Ηλιούπολη

kriti-voak-troxaio
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Διπλό τροχαίο στον ΒΟΑΚ με καραμπόλα 8 οχημάτων και μετωπική σύγκρουση σε απόσταση 200 μέτρων (Video)

mitsotakis new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Δεν θα δεχθούμε ομηρία των ενεργειακών διασυνδέσεων»

1 / 3