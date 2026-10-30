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30.10.2026 19:24

Χτύπημα για τον Ολυμπιακό: Έξι μήνες εκτός ο Μοντέρο λόγω επέμβασης στον μηνίσκο

30.10.2026 19:24
jean-mondero

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Αποσύρρεται από την ενεργό δράση με τον Ολυμπιακό για τους επόμενους 6 μήνες ο Γιάν Μοντέρο.

Ο Δομινικανός γκαρντ υποβλήθηκε σε επέμβαση συρραφής του έξω μηνίσκου στο γόνατο του αριστερού του ποδιού και θα χρειαστεί 6 μήνες για να αναρρώσει.

Ο 23χρονος είχε τεθεί εκτός λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο. Οι πληροφορίες τον ήθελαν να υποβάλλεται σε αρθροσκόπηση, αλλά το πρόβλημα αποδείχθηκε πιο σοβαρό. 

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός 

«Ο υποβλήθηκε σήμερα σε επέμβαση συρραφής του έξω μηνίσκου στο γόνατο του αριστερού του ποδιού. Θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για διάστημα έξι μηνών».

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