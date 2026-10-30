Χτύπημα για τον Ολυμπιακό: Έξι μήνες εκτός ο Μοντέρο λόγω επέμβασης στον μηνίσκο

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Αποσύρρεται από την ενεργό δράση με τον Ολυμπιακό για τους επόμενους 6 μήνες ο Γιάν Μοντέρο.
Ο Δομινικανός γκαρντ υποβλήθηκε σε επέμβαση συρραφής του έξω μηνίσκου στο γόνατο του αριστερού του ποδιού και θα χρειαστεί 6 μήνες για να αναρρώσει.
Ο 23χρονος είχε τεθεί εκτός λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο. Οι πληροφορίες τον ήθελαν να υποβάλλεται σε αρθροσκόπηση, αλλά το πρόβλημα αποδείχθηκε πιο σοβαρό.
«Ο υποβλήθηκε σήμερα σε επέμβαση συρραφής του έξω μηνίσκου στο γόνατο του αριστερού του ποδιού. Θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για διάστημα έξι μηνών».
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