Χτύπημα για τον Ολυμπιακό: Έξι μήνες εκτός ο Μοντέρο λόγω επέμβασης στον μηνίσκο

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Αποσύρρεται από την ενεργό δράση με τον Ολυμπιακό για τους επόμενους 6 μήνες ο Γιάν Μοντέρο.

Ο Δομινικανός γκαρντ υποβλήθηκε σε επέμβαση συρραφής του έξω μηνίσκου στο γόνατο του αριστερού του ποδιού και θα χρειαστεί 6 μήνες για να αναρρώσει.

Ο 23χρονος είχε τεθεί εκτός λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο. Οι πληροφορίες τον ήθελαν να υποβάλλεται σε αρθροσκόπηση, αλλά το πρόβλημα αποδείχθηκε πιο σοβαρό.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Ο υποβλήθηκε σήμερα σε επέμβαση συρραφής του έξω μηνίσκου στο γόνατο του αριστερού του ποδιού. Θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για διάστημα έξι μηνών».

Διαβάστε επίσης

Ο Νίκος Γκάλης ανακοίνωσε την έκδοση της αυτοβιογραφία του: «Ήρθε η ώρα να ακούσετε την ιστορία μου με τα δικά μου λόγια»

Η 18χρονη Στρατουδάκη έγραψε ιστορία με νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα άρσης βαρών

Η ΕΟΚ ζήτησε από τον Φασούλα να την εκπροσωπήσει στην ΕΟΕ