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02.11.2026 13:03

Στιγμές τρόμου για 19χρονη στη Θεσσαλονίκη: Ένοπλοι εισέβαλαν στο σπίτι της για κοσμήματα και χρήματα – Συνελήφθη 28χρονος

02.11.2026 13:03
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Τον απόλυτο τρόμο έζησε μια 19χρονη κοπέλα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν είδε δύο άνδρες να εισβάλουν στο σπίτι της και να την απειλούν με όπλο.

Η ληστεία, σύμφωνα με την Αστυνομία, σημειώθηκε τα ξημερώματα της 6ης Σεπτεμβρίου 2026, όταν η νεαρή βρισκόταν στο σπίτι μαζί με φίλη της. Οι δράστες αφαίρεσαν χρυσαφικά και κοσμήματα αξίας περίπου 1.300 ευρώ, 800 ευρώ σε μετρητά, καθώς και είδη ένδυσης.

Από την έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη ένας 28χρονος ως ένας από τους δύο δράστες. Ο συνεργός του παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστος.

Σε βάρος του 28χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, κατά συναυτουργία, και παράβαση του νόμου περί όπλων, η οποία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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