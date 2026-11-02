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02.11.2026 13:21

«Μικρός Κεραμεικός» – «Γραμμές Τέχνης»: Μια νέα θεατρική σύμπραξη Αθήνας και Πάτρας

02.11.2026 13:21
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Με ιδιαίτερη χαρά και κοινό όραμα, το θέατρο «Μικρός Κεραμεικός» της Αθήνας και το θέατρο «Γραμμές Τέχνης» στην Πάτρα, ανακοινώνουν την επίσημη έναρξη της δημιουργικής τους συμπόρευσης στον τομέα των μετακλήσεων και των καλλιτεχνικών συμπαραγωγών, μέσω των εταιρειών παραγωγής τους «ΑΨΙΝΘΙΟΝ Ε.Ε.» και «Cdriva ProdActions» αντίστοιχα.

Η καλλιτεχνική αυτή «αδελφοποίηση» δημιουργεί έναν ζωντανό πολιτιστικό δίαυλο ανάμεσα στην πρωτεύουσα και την πρωτεύουσα της Δυτικής Ελλάδας. Μέσα από κοινές δράσεις, ανταλλαγές παραστάσεων και συντελεστών, οι δύο θεατρικοί χώροι ενώνονται για να προσφέρουν στο κοινό ποιοτικές και ουσιαστικές καλλιτεχνικές προτάσεις.

Η αρχή της κοινής αυτής πορείας έγινε ήδη με την επιτυχημένη παρουσίαση τριών ξεχωριστών έργων που αγκαλιάστηκαν θερμά και στις δύο πόλεις: «(Α)ΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ – Η ΚΡΥΦΗ ΚΑΣΕΤΑ», της Γωγώς Φάκου-Θεοδωράκη, «Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΕΝΟΣ ΦΑΣΙΣΤΑ – Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΤΣΑΦΟΥ» του Νίκου Κούνδουρου και «ΜΙΣΗ ΠΑΤΡΙΔΑ», της Φίλιας Δενδρινού.

Η διαδρομή αυτή αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα, καθώς το πλάνο των συμπαραγωγών και των εκατέρωθεν μετακλήσεων συνεχίζεται δυναμικά με νέες θεατρικές προτάσεις και παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Το πρόγραμμα του Δεκεμβρίου 2026

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, τρεις νέες παραγωγές που κάνουν πρεμιέρα στην Αθήνα έχουν ήδη προγραμματιστεί να παρουσιαστούν στο Θέατρο «Γραμμές Τέχνης» στην Πάτρα:

  • 12 και 13 Δεκεμβρίου: «ΠΡΙΓΚΙΠΙSSΕS», του Χάρη Λυμπερόπουλου.
  • 19 και 20 Δεκεμβρίου: «ΚΡΑΓΙΟΝΑΡΙΣΜΕΝΑ ΧΕΙΛΗ», της Γωγώς Φάκου-Θεοδωράκη.
  • 28 Δεκεμβρίου: «ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΙΣ», του Χόρχε Μπουκάι, (διπλή παράσταση).

Παράλληλα, οι δύο εταιρείες παραγωγής εξετάζουν τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης των κοινών δραστηριοτήτων τους και σε άλλες πόλεις της Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου, διευρύνοντας την πρόσβαση του κοινού σε αξιόλογες θεατρικές παραγωγές.

Η σύμπραξη του «Μικρού Κεραμεικού» και των «Γραμμών Τέχνης» στηρίζεται στην πεποίθηση ότι η θεατρική δημιουργία αποκτά μεγαλύτερη δυναμική μέσα από τη συνεργασία, την επικοινωνία και την ελεύθερη διακίνηση των καλλιτεχνικών ιδεών.

Δύο θέατρα, δύο πόλεις, ένας κοινός δημιουργικός ορίζοντας.

Πληροφορίες & Επικοινωνία:

Θέατρο «Μικρός Κεραμεικός»

Θέατρο «Γραμμές Τέχνης»

  • Διεύθυνση: Μαιζώνος 271, (έναντι Προαστιακού Σταθμού Αγίου Ανδρέα), Πάτρα
    • Τηλέφωνο: 6972661333

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«Μικρός Κεραμεικός» – «Γραμμές Τέχνης»: Μια νέα θεατρική σύμπραξη Αθήνας και Πάτρας

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