Δίκη για Τέμπη: Συγκάλυψη και αλλοίωση του χώρου κατήγγειλε ο αδελφός του Βάιου Βλάχου – «Όταν φτάσαμε όλα είχαν γίνει λαμπίκο»

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Με την κατάθεση του Βαγγέλη Βλάχου, αδερφού του 34χρονου Βάιου Βλάχου από την Καρδίτσα, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών, άρχισε σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, η 46η συνεδρίαση της δίκης στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.

Βαγγέλης Βλάχος: Καταγγελίες για συγκάλυψη και αλλοίωση του χώρου στα Τέμπη

Κατά την κατάθεσή του, ο Βαγγέλης Βλάχος έκανε λόγο για προσπάθεια συγκάλυψης της τραγωδίας μέσω της αλλοίωσης του χώρου όπου σημειώθηκε το δυστύχημα.

«Όταν φτάσαμε στον χώρο, τα πάντα είχαν γίνει λαμπίκο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη έκφραση είχε χρησιμοποιηθεί από άνθρωπο που βρέθηκε στον τόπο της τραγωδίας και, σύμφωνα με τον ίδιο, έδωσε εντολή να γίνουν «όλα λαμπίκο».

Ο μάρτυρας αναφέρθηκε ακόμη στην έρευνα που πραγματοποίησαν ο ίδιος και η οικογένειά του όλα αυτά τα χρόνια, προσπαθώντας να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη τη μοιραία νύχτα.

Παράλληλα, στάθηκε στην παντελή απουσία συστημάτων ασφαλείας.

Φορτισμένη ατμόσφαιρα

Η ατμόσφαιρα στην αίθουσα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας ήταν για ακόμη μία φορά ιδιαίτερα φορτισμένη.

Στη σημερινή συνεδρίαση βρίσκεται ένας από τους κατηγορουμένους, ενώ τις καταθέσεις παρακολουθούν από το ακροατήριο συγγενείς των θυμάτων.

Το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, κυρίως νέους ηλικίας 15 έως 25 ετών.

Τέμπη: Οι φωτογραφίες των 57 θυμάτων στην περίφραξη του δικαστηρίου

Από σήμερα, στην περίφραξη του κτηρίου στο campus «Γαιόπολις», όπου πραγματοποιείται η δίκη, έχουν αναρτηθεί φωτογραφίες και των 57 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στη σιδηροδρομική τραγωδία.

Τις φωτογραφίες τοποθέτησαν γονείς και συγγενείς των θυμάτων.

Συνεχίζεται η δίκη με καταθέσεις συγγενών και επιζώντων

Μετά την κατάθεση του Βαγγέλη Βλάχου, η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί με τις μαρτυρίες και άλλων συγγενών των θυμάτων.

Στη συνέχεια της συνεδρίασης πρόκειται επίσης να καταθέσουν επιβάτες που επέζησαν από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

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