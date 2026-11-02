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02.11.2026 10:49

Λουτράκι: Η στιγμή της πτώσης των ποδηλάτων – Με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ο Ιταλός αθλητής (videos)

02.11.2026 10:49
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Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (1/11) κατά τη διάρκεια ποδηλατικού αγώνα στο Λουτράκι, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ποδηλατών, εκ των οποίων ο ένας φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, στο ατύχημα ενεπλάκησαν τρεις αθλητές, ένας Ιταλός, ένας Βρετανός και ένας Κύπριος, οι οποίοι φέρεται να συγκρούστηκαν μεταξύ τους κατά τη διάρκεια του αγώνα, με αποτέλεσμα την πτώση τους από τα ποδήλατα.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν και οι τρεις ποδηλάτες, με τον Ιταλό να έχει υποστεί τον σοβαρότερο τραυματισμό.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

O Ιταλός ποδηλάτης φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή και οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή του, ενώ αποφασίστηκε η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας για περαιτέρω νοσηλεία και αντιμετώπιση των τραυμάτων του.

Οι άλλοι δύο αθλητές, ο Βρετανός και ο Κύπριος, διακομίστηκαν επίσης στο Νοσοκομείο Κορίνθου, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για τη σοβαρότητα των τραυματισμών τους.

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