Έφτασε στην Ευελπίδων ο Παναγιώτης Γιαννάκης για να καταθέσει για την υπόθεση χειραγώγησης αγώνων

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Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων βρίσκεται ο παλαίμαχος διεθνής καλαθοσφαιριστής και προπονητής Παναγιώτης Γιαννάκης, προκειμένου να καταθέσει ως μάρτυρας στην υπόθεση που αφορά τους στημένους αγώνες μπάσκετ.

Ο «Δράκος» του ελληνικού μπάσκετ ζητά να αποδοθεί δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν όσοι εμπλέκονται σε πρακτικές αλλοίωσης αγωνιστικών αποτελεσμάτων.

Σύμφωνα με όσα έχει καταθέσει βασικός μάρτυρας της υπόθεσης, ο πρώην διαιτητής Τάσος Πηλοΐδης φέρεται να είχε επιβάλει αδικαιολόγητα δύο τεχνικές ποινές στον Γιαννάκη, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης Άρης – Φάρος Λάρισας το 2018, ως ανταπόδοση για χρηματικό «δώρο» που είχε λάβει.

Από την πλευρά του, ο Τάσος Πηλοΐδης, ο οποίος βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό, αρνείται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς. Μάλιστα, έχει καταθέσει μήνυση σε βάρος του μάρτυρα για ψευδή κατάθεση, χαρακτηρίζοντας όσα αναφέρονται για τις τεχνικές ποινές ως «μυθοπλασίες» και «αποκυήματα φαντασίας».

Παράλληλα, έχει δηλώσει ότι ο Παναγιώτης Γιαννάκης αποτελεί θρύλο του ελληνικού μπάσκετ και ότι ουδέποτε θα προέβαινε σε ενέργεια με σκοπό να τον βλάψει.

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