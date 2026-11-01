Super League: Ο Παναθηναϊκός «καθάρισε» την ΑΕΚ στο ντέρμπι και επέστρεψε στην κορυφή – Στο -2 ο Ολυμπιακός, στο -6 ο ΠΑΟΚ

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Ο Παναθηναϊκός είναι ξανά μόνος στην κορυφή της Super League, μετά τη νίκη του με 2-0 επί της ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Οι «πράσινοι» έφτασαν τους 24 βαθμούς και διατηρούν προβάδισμα δύο βαθμών από τον δεύτερο Ολυμπιακό, ο οποίος επικράτησε με δραματικό τρόπο της Κηφισιάς (3-2) στη Λεωφόρο. Στην τρίτη θέση ανέβηκε ο ΠΑΟΚ, αφήνοντας τέταρτη την ΑΕΚ, που γνώρισε την πρώτη φετινή της ήττα και βρίσκεται πλέον επτά βαθμούς πίσω από την κορυφή, έχοντας πάντως ένα παιχνίδι λιγότερο.

Η μάχη της πρώτης τετράδας απέκτησε νέο ενδιαφέρον, καθώς ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε την ήττα του Άρη από τον Λεβαδειακό και επέστρεψε στην τρίτη θέση, χάρη στη δύσκολη επικράτησή του επί του Αστέρα Τρίπολης με 2-1. Οι Θεσσαλονικείς έφτασαν τους 18 βαθμούς, έναν περισσότερο από την ΑΕΚ, η οποία έχει σε εκκρεμότητα την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο.

Την ίδια στιγμή, ο Άρης υποχώρησε στην πέμπτη θέση μετά τη βαριά ήττα του με 3-0 στη Λιβαδειά, όπου ο Λεβαδειακός πέτυχε τα πρώτα του γκολ στο φετινό πρωτάθλημα, έπειτα από εννέα αγωνιστικές. Στους 16 βαθμούς έφτασε και ο ΟΦΗ, που πανηγύρισε σημαντικό «διπλό» στο Αγρίνιο απέναντι στον Παναιτωλικό (1-0) και απέχει πλέον μόλις έναν βαθμό από την τετράδα.

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-0: Κυρίαρχοι οι «πράσινοι» στο ΟΑΚΑ

Με πρωταγωνιστή τον Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνισή του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, το «τριφύλλι» επιβλήθηκε με 2-0 της ΑΕΚ στο αθηναϊκό ντέρμπι και επέστρεψε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν εντυπωσιακά στην αναμέτρηση, ανοίγοντας το σκορ μόλις στο 1ο λεπτό με τον Τεττέη. Ο Παναθηναϊκός διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα και στο 49′ ο Αντίνο διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0.

Οι «πράσινοι» είχαν επιπλέον δύο δοκάρια, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά τους στον αγωνιστικό χώρο. Από το 71′, πάντως, αγωνίστηκαν με δέκα ποδοσφαιριστές, εξαιτίας της απευθείας αποβολής του Κάνγκουα.

Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να αποφύγει την πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα και υποχώρησε στην τέταρτη θέση, παραμένοντας στους 17 βαθμούς.

ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης 2-1: Λύτρωση με Μύθου στο 87′

Σε μια αναμέτρηση με τρία γκολ, δύο αποβολές και έντονο σασπένς μέχρι το τελευταίο λεπτό, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-1 του Αστέρα Τρίπολης στην Τούμπα, εξασφαλίζοντας τρεις πολύτιμους βαθμούς στη μάχη της κορυφής.

Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι προηγήθηκε νωρίς, με τον Σερίφ Εντιαγέ να ανοίγει το σκορ στο 8′. Οι φιλοξενούμενοι, υπό την καθοδήγηση του υπηρεσιακού προπονητή Γιάννη Κοντοέ, απάντησαν στο 39′ με τον Μπέντζαμιν Κιμπιόκα, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσια.

Η λύση για τους Θεσσαλονικείς ήρθε στο 87ο λεπτό από τον Ανέστη Μύθου, ο οποίος σημείωσε το νικητήριο γκολ. Καθοριστική αποδείχθηκε και η παρουσία του τερματοφύλακα Δημήτρη Μοναστηρλή, που πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση στο 90’+2′, διατηρώντας το προβάδισμα του ΠΑΟΚ.

Οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν τον αγώνα έχοντας από μία αποβολή, σε μια αναμέτρηση που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το φινάλε.

Λεβαδειακός – Άρης 3-0: Πρώτη νίκη με εντυπωσιακή εμφάνιση

Ο Λεβαδειακός πέτυχε την πρώτη του νίκη στη φετινή Super League, επικρατώντας με το εμφατικό 3-0 του Άρη στο «Λάμπρος Κατσώνης». Οι Βοιωτοί όχι μόνο κατέκτησαν το παρθενικό τους τρίποντο, αλλά σημείωσαν και τα πρώτα τους γκολ στο πρωτάθλημα, έπειτα από εννέα αγωνιστικές.

Ο Γιώργος Νίκας άνοιξε το σκορ στο 8′, ενώ ο Παναγιώτης-Μάριος Βήχος διπλασίασε τα τέρματα των γηπεδούχων στο 42′ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο Αλεξάντρου Πάντεα στο 87′.

Η νίκη αυτή ήταν ιδιαίτερα σημαντική και για τον Ηλία Χαραλάμπους, ο οποίος πανηγύρισε την πρώτη του επιτυχία στον πάγκο του Λεβαδειακού.

Αντίθετα, ο Άρης του Μιχάλη Γρηγορίου γνώρισε την πρώτη του ήττα έπειτα από τρεις συνεχόμενες νίκες, χάνοντας παράλληλα έδαφος στη βαθμολογία.

Παναιτωλικός – ΟΦΗ 0-1: Πολύτιμο «διπλό» με Κόντρο

Σημαντική εκτός έδρας νίκη πανηγύρισε ο ΟΦΗ στο Αγρίνιο, επικρατώντας με 1-0 του Παναιτωλικού και πλησιάζοντας σε απόσταση αναπνοής την πρώτη τετράδα της βαθμολογίας.

Καθοριστική αποδείχθηκε η είσοδος του Κενάν Κόντρο, ο οποίος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή και λίγο πριν από το φινάλε σημείωσε το γκολ που χάρισε τη νίκη στους Κρητικούς.

Μέχρι εκείνο το σημείο, η αναμέτρηση ήταν ισορροπημένη, με τις δύο ομάδες να καταγράφουν από δύο δοκάρια. Ο Παναιτωλικός του Γιάννη Αναστασίου είχε τις δικές του μεγάλες ευκαιρίες μέσα σε ένα δίλεπτο στο ξεκίνημα, ενώ λίγο αργότερα τα δοκάρια σταμάτησαν δύο προσπάθειες των παικτών του Χρήστου Κόντη.

Η αριθμητική ισορροπία άλλαξε στο 69′, όταν αποβλήθηκε ο Θανάσης Προδρομίτης, εξέλιξη που επηρέασε την πορεία του αγώνα και έδωσε τη δυνατότητα στον ΟΦΗ να διεκδικήσει με μεγαλύτερες αξιώσεις τη νίκη.

Με το αποτέλεσμα αυτό, οι Κρητικοί έφτασαν τους 16 βαθμούς και βρίσκονται στο -1 από την τέταρτη θέση.

Κηφισιά – Ολυμπιακός 2-3: Ανατροπή στην ανατροπή με «χρυσό» Μάρτινς

Ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια της 9ης αγωνιστικής διεξήχθη το Σάββατο στο «Απόστολος Νικολαΐδης», όπου ο Ολυμπιακός επικράτησε με 3-2 της Κηφισιάς, χάρη σε γκολ του Ζέλσον Μάρτινς στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Οι Πειραιώτες του Ιμανόλ Αλγουαθίλ είχαν αποκτήσει προβάδισμα δύο τερμάτων, με τον Ζοέλ Ρόκα να σκοράρει στο 46′ και τον Μάριους Μουαντιλιμαντζί να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 2-0 στο 71′.

Ωστόσο, η Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Οι παρεμβάσεις του Αργεντινού τεχνικού από τον πάγκο αποδείχθηκαν αποτελεσματικές, καθώς ο Ζόρντι Εμπουλά μείωσε σε 2-1 στο 80′ και ο Ζέρσον Σόουζα ισοφάρισε σε 2-2 στο 90’+1′.

Η τελευταία λέξη, όμως, ανήκε στον Ολυμπιακό. Ο Ζέλσον Μάρτινς, που είχε περάσει στον αγώνα ως αλλαγή, σκόραρε στο 90’+5′, χαρίζοντας στους «ερυθρόλευκους» ένα πολύτιμο τρίποντο.

Έτσι, ο Ολυμπιακός έφτασε τους 22 βαθμούς και παρέμεινε σε απόσταση δύο βαθμών από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό.

Super League: Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής

Σάββατο 31 Οκτωβρίου – Κυριακή 1 Νοεμβρίου

Κηφισιά – Ολυμπιακός 2-3

Λεβαδειακός – Άρης 3-0

Παναιτωλικός – ΟΦΗ 0-1

ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης 2-1

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-0

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

Ατρόμητος – Βόλος (18:00)

Καλαμάτα – Ηρακλής (19:30)

Η βαθμολογία της Super League

Παναθηναϊκός – 24 βαθμοί Ολυμπιακός – 22 βαθμοί ΠΑΟΚ – 18 βαθμοί ΑΕΚ – 17 βαθμοί (8 αγώνες) Άρης – 16 βαθμοί ΟΦΗ – 16 βαθμοί Κηφισιά – 11 βαθμοί Καλαμάτα – 10 βαθμοί (8 αγώνες) Ηρακλής – 9 βαθμοί (8 αγώνες) Παναιτωλικός – 9 βαθμοί Λεβαδειακός – 6 βαθμοί Αστέρας Τρίπολης – 6 βαθμοί Ατρόμητος – 2 βαθμοί (7 αγώνες) Βόλος – 0 βαθμοί (8 αγώνες)

Σημείωση: Ο Βόλος έχει τιμωρηθεί τελεσίδικα με αφαίρεση τριών βαθμών.

Super League: Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής

Σάββατο 7 Νοεμβρίου

Βόλος ELABET – Κηφισιά (17:00)

Άρης – Παναιτωλικός (19:30)

Κυριακή 8 Νοεμβρίου

Αστέρας Τρίπολης – Καλαμάτα (17:00)

ΑΕΚ – Λεβαδειακός (17:00)

Ηρακλής – Παναθηναϊκός (17:30)

ΟΦΗ – Ατρόμητος (18:30)

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (21:00)

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