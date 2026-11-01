Γυμνάστρια αποκάλυψε ότι έδωσε 13.900 ευρώ στη ΜΚΟ που εξαπατούσε δωρητές για παιδιά με σοβαρές ασθένειες

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Τη δική της εμπειρία από την υπόθεση της ΜΚΟ που φέρεται να αποσπούσε χρήματα μέσω δωρεών για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας μοιράστηκε δημόσια η γυμνάστρια και επιχειρηματίας Φαίη Ζακάκου, αποκαλύπτοντας πως είχε προσφέρει συνολικά 13.900 ευρώ στην οργάνωση.

Μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ίδια εξήγησε ότι επί περίπου δύο χρόνια συμμετείχε στις οικονομικές εκκλήσεις της ΜΚΟ, πιστεύοντας πως με τις δωρεές της συνέβαλλε ουσιαστικά στην ενίσχυση παιδιών που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η απόφασή της να τοποθετηθεί δημόσια ήρθε μετά από σχόλια χρηστών, οι οποίοι της ζητούσαν να διευκρινίσει τη στάση της απέναντι στη συγκεκριμένη οργάνωση, την οποία είχε κατά το παρελθόν προβάλλει μέσα από τα προσωπικά της προφίλ.

Όπως ξεκαθάρισε, δεν είχε προσωπικές ή φιλικές σχέσεις με τα μέλη της ΜΚΟ, αλλά η εμπιστοσύνη της είχε βασιστεί στην ανθρωπιστική εικόνα που παρουσίαζε η δράση της, καθώς και στη διαχρονική προβολή και υποστήριξή της από αρκετά γνωστά πρόσωπα.

Η Ζακάκου ανέφερε ότι κάθε φορά που παρουσιαζόταν μια νέα περίπτωση παιδιού που χρειαζόταν οικονομική ενίσχυση, ανταποκρινόταν στις σχετικές εκκλήσεις, καταθέτοντας χρήματα με την πεποίθηση ότι προσέφερε πραγματική βοήθεια.

«Επί δύο χρόνια για το κάθε παιδί που ανεβάζανε έβαζα λεφτά. Δεν ήταν φίλοι μου, δεν ήταν γνωστοί, απλά πίστευα σε ένα κοινωνικό έργο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, περιέγραψε την έντονη συναισθηματική πίεση που ένιωθε μέσα από τα μηνύματα που λάμβανε, στα οποία γινόταν επίκληση στην ανάγκη άμεσης οικονομικής συνδρομής, ακόμη και με αναφορές στον κίνδυνο για τη ζωή κάποιου παιδιού.

«Φαίη, σε παρακαλώ βάλε λεφτά, το παιδί θα πεθάνει», ήταν ένα από τα μηνύματα που θυμήθηκε, εξηγώντας πως τέτοιου είδους εκκλήσεις την κινητοποιούσαν κάθε φορά να προσφέρει οικονομική βοήθεια.

Όπως πρόσθεσε, μετά τις καταθέσεις χρημάτων λάμβανε ευχαριστήρια μηνύματα από τα άτομα που επικοινωνούσαν μαζί της, γεγονός που ενίσχυε την πεποίθησή της ότι η συνεισφορά της έφτανε στους ανθρώπους που είχαν πραγματικά ανάγκη.

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