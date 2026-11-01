Στενά του Ορμούζ: Εκρήξεις σε δύο πετρελαιοφόρα από νάρκες – Σκληρό παζάρι ΗΠΑ και Ιράν για το άνοιγμα της θαλάσσιας οδού

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Δύο πετρελαιοφόρα εξερράγησαν μετά την πρόσκρουσή τους σε θαλάσσιες νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ανακοίνωση των ναυτικών δυνάμεων των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, την οποία μετέδωσαν την Κυριακή (1/11) τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Το περιστατικό σημειώνεται ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη κρίσιμες έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, με τη μεσολάβηση του Κατάρ, για την επαναλειτουργία της στρατηγικής θαλάσσιας οδού και την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης, τα δύο πλοία επιχειρούσαν να διασχίσουν τα Στενά ακολουθώντας «μη εγκεκριμένη διαδρομή», παραβιάζοντας τους περιορισμούς που έχει επιβάλει το Ιράν στη ναυσιπλοΐα. Οι πληροφορίες για τις εκρήξεις προέρχονται από την ιρανική πλευρά, χωρίς να έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα οι ακριβείς συνθήκες των περιστατικών.

Η Τεχεράνη έχει περιορίσει τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ και έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον σκαφών που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, παραβιάζουν τις οδηγίες της. Μέσω αυτής της τακτικής επιχειρεί να εδραιώσει τον έλεγχό της σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως και να ενισχύσει την πίεση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Διαπραγματεύσεις στη Ντόχα για το άνοιγμα των Στενών

Την ίδια ώρα, οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται στο Κατάρ, όπου οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εισήλθαν την Κυριακή στην τρίτη ημέρα τους.

Στο επίκεντρο βρίσκεται πρόταση που προβλέπει την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων αξίας άνω των 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με αντάλλαγμα την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και την προοπτική επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με τον Guardian, το Κατάρ επιχειρεί να γεφυρώσει το χάσμα εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών, προωθώντας ένα σχέδιο που θα συνδέει την άρση των αμερικανικών περιορισμών με συγκεκριμένες κινήσεις από την ιρανική πλευρά.

Το Ιράν έχει ήδη συμφωνήσει να περιορίσει από επτά σε δύο ημέρες το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για την επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού, υπό την προϋπόθεση ότι η Ουάσινγκτον θα ικανοποιήσει τα αιτήματά του.

Μιλώντας στο Al Jazeera, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι διατεθειμένη να ανοίξει τα Στενά μέσα σε 48 ώρες από τη στιγμή που οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν στην άρση του αποκλεισμού των πετρελαιοφόρων, θα σταματήσουν να εμποδίζουν την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων και θα τερματίσουν τις κυρώσεις στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου.

Παρά την κινητικότητα στη Ντόχα, δεν έχει ανακοινωθεί συμφωνία, ενώ η Τεχεράνη αναμένει την απάντηση της αμερικανικής κυβέρνησης.

Πυραυλική επίθεση σε δεξαμενόπλοιο του Κατάρ

Οι συνομιλίες διεξάγονται σε ιδιαίτερα τεταμένο περιβάλλον, καθώς την Παρασκευή δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) του Κατάρ, με προορισμό το Πακιστάν, δέχθηκε επίθεση με πυραύλους αγνώστου προέλευσης κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Το περιστατικό προκαλεί πρόσθετη ανησυχία, καθώς το πλοίο είχε λάβει απευθείας έγκριση διέλευσης και διαβεβαιώσεις ασφαλούς πλου από την Τεχεράνη, λίγες ώρες πριν από την επίθεση.

Δεν έχουν διευκρινιστεί οι υπεύθυνοι της επίθεσης, ενώ το περιστατικό αναδεικνύει τους κινδύνους που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα εμπορικά πλοία στην περιοχή, ακόμη και όταν έχουν προηγηθεί συνεννοήσεις για την ασφαλή διέλευσή τους.

«Προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο», προειδοποιούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Η αβεβαιότητα για την έκβαση των διαπραγματεύσεων έχει εντείνει την ανησυχία στις χώρες του Κόλπου, οι οποίες φοβούνται νέα στρατιωτική κλιμάκωση εάν η Ουάσινγκτον απορρίψει την ιρανική πρόταση.

Ο Ανουάρ Γκαργκάς, σύμβουλος της ηγεσίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, υπογράμμισε ότι μια νέα κλιμάκωση δεν εξυπηρετεί ούτε το Ιράν ούτε τις γειτονικές του χώρες.

«Είμαστε επίσης, όπως έχουμε δείξει και στο παρελθόν, προετοιμασμένοι για το χειρότερο», δήλωσε, αποτυπώνοντας το κλίμα επιφυλακής στην περιοχή.

Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της διατήρησης διαύλων επικοινωνίας με την Τεχεράνη.

«Οι σχέσεις με το Ιράν είναι απαραίτητες, επειδή το Ιράν είναι γείτονάς μας και δεν θέλουμε να το δούμε να εγκλωβίζεται σε μια παρατεταμένη κρίση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι χώρες του Κόλπου αναμένουν πλέον την αμερικανική απάντηση, με το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων να παραμένει ανοιχτό.

Αραγτσί: «Είμαστε έτοιμοι τόσο για άμυνα όσο και για διπλωματία»

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ελπίδα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιλέξουν «τη διπλωματία αντί άλλων οδών», ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η χώρα του προετοιμάζεται για κάθε ενδεχόμενο.

Όπως δήλωσε, το Ιράν είναι έτοιμο τόσο για την άμυνά του όσο και για τη διπλωματική διαδικασία, ανάλογα με τον «ορθολογισμό» που θα επιδείξει η Ουάσινγκτον.

Ο Αραγτσί διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή σχέδια για απευθείας συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Ο ίδιος δεν συμμετέχει προσωπικά στις διαβουλεύσεις της Ντόχα, στις οποίες έχουν ενεργό ρόλο άλλοι Ιρανοί διπλωμάτες, ενώ τη Δευτέρα αναμένεται να μεταβεί στο Τουρκμενιστάν.

Τραμπ: Οι συνομιλίες πηγαίνουν καλά, αλλά το Ιράν δεν είναι αξιόπιστο

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε το Σάββατο ότι οι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει μεγάλο μέρος των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν, αφήνοντας ωστόσο να εννοηθεί ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν νέα πλήγματα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, απομένουν ακόμη «ένας ή δύο στόχοι» που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Παράλληλα, αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο με τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν, υποστήριξε ότι οι συνομιλίες «πηγαίνουν καλά, αλλά ξέρετε ότι δεν είναι και πολύ αξιόπιστοι».

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου συνοδεύτηκαν από προειδοποιήσεις της Τεχεράνης ότι οποιαδήποτε νέα επίθεση εναντίον της θα προκαλέσει αντίποινα.

Η διπλωματική προσπάθεια εξελίσσεται λίγες ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, γεγονός που προσθέτει ακόμη μία παράμετρο στις διαβουλεύσεις για την εξεύρεση συμφωνίας.

Επιστολή Βανς στην Τεχεράνη – Ανοιχτό παράθυρο για διπλωματική λύση

Νωρίτερα το Σάββατο, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον παραμένει ανοιχτή σε μια διπλωματική διευθέτηση της κρίσης.

Την ίδια στιγμή, ο επικεφαλής του ιρανικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Μοχσέν Ρεζαΐ, αποκάλυψε ότι έχει λάβει επιστολή από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών.

Ο Ρεζαΐ έκανε λόγο για θετική αλλαγή στον τόνο της αμερικανικής πλευράς, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν έχει ακόμη απαντήσει στην επιστολή.

Παρά το συγκεκριμένο διπλωματικό άνοιγμα, οι δημόσιες τοποθετήσεις αξιωματούχων των δύο χωρών εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από έντονη δυσπιστία.

Αμετακίνητη η Τεχεράνη στο πυρηνικό πρόγραμμα

Ένα από τα σοβαρότερα εμπόδια στην προσπάθεια εξεύρεσης συμφωνίας παραμένει το ζήτημα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Ο αντιπρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Αλί Νικζάντ, ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη δεν προτίθεται να διαπραγματευτεί το συγκεκριμένο θέμα, παρά τις προσπάθειες να συνδεθεί η επαναλειτουργία των Στενών με την επανέναρξη των πυρηνικών συνομιλιών.

«Οι εχθροί μας πρέπει να καταλάβουν ότι το ιρανικό έθνος έχει αποφασίσει να μη διαπραγματευτεί για το πυρηνικό ζήτημα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες ή πιέσεις», δήλωσε.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το Ιράν είχε προσφέρει επανειλημμένα ευκαιρίες για διαπραγματεύσεις, αλλά βρέθηκε αντιμέτωπο με αθέτηση υποσχέσεων και παράνομους, όπως τους χαρακτήρισε, βομβαρδισμούς εγκαταστάσεων που η Τεχεράνη περιγράφει ως ειρηνικές πυρηνικές υποδομές.

Οι δηλώσεις του αναδεικνύουν τις αποκλίσεις στο εσωτερικό της ιρανικής ηγεσίας ως προς το εύρος μιας ενδεχόμενης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ρεζαΐ κατά Τραμπ: «Ο πόλεμος έχει συνέπειες μεγαλύτερες από εκείνες του Βιετνάμ»

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινήθηκε και ο Μοχσέν Ρεζαΐ, ο οποίος υποστήριξε ότι ο πόλεμος με το Ιράν προκαλεί διεθνείς επιπτώσεις που, κατά την εκτίμησή του, ξεπερνούν εκείνες του πολέμου του Βιετνάμ.

Μιλώντας στην ιρανική τηλεόραση το Σάββατο, κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες της στρατιωτικής σύγκρουσης που ξεκίνησε η Ουάσινγκτον.

«Σήμερα, όπου κι αν πηγαίνει ο Τραμπ, πρέπει να απαντά γιατί ξεκίνησε τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Δεν υπάρχει οικογένεια στην Αμερική που να μην έχει υποστεί τις πιέσεις που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν», ισχυρίστηκε.

Οι δηλώσεις αυτές αποτυπώνουν το κλίμα αντιπαράθεσης που εξακολουθεί να επικρατεί, παρά τις εντατικές διαβουλεύσεις για μια διπλωματική διέξοδο.

Με τις νέες εκρήξεις στα Στενά του Ορμούζ, τις προειδοποιήσεις εκατέρωθεν και τις συνομιλίες της Ντόχα να βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο, το ενδεχόμενο συμφωνίας παραμένει ανοιχτό, χωρίς όμως να έχουν αρθεί οι βασικές διαφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

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