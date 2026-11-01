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01.11.2026 20:49

Εκλογές στη Βουλγαρία: Η Ιλιάνα Γιότοβα κερδίζει στις προεδρικές εκλογές σύμφωνα με τα exit polls

01.11.2026 20:49
yotova-kalpi

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Η απερχόμενη πρόεδρος Ιλιάνα Γιότοβα, η οποία υποστηρίζει τον διάλογο με τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, κέρδισε σήμερα τον δεύτερο γύρο στις προεδρικές εκλογές στη Βουλγαρία, σύμφωνα με τα exit poll.

Με ποσοστό μεταξύ 50,7% και 52,5% σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις αυτές, η Γιότοβα προηγείται σημαντικά έναντι του αντιπάλου της, Αντρέι Γκιούροφ, πρώην υπηρεσιακού πρωθυπουργού που υποστηρίζεται από τη φιλοδυτική αντιπολίτευση, ο οποίος συγκέντρωσε ποσοστό μεταξύ 43,4% και 44%.

Οι προσωρινές αυτές εκτιμήσεις αναμένεται να επιβεβαιωθούν από τα επίσημα αποτελέσματα.

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