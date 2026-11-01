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01.11.2026 21:05

ΠΑΟΚ – Αστέρας AKTOR 2-1: Ο Μύθου τον γλίτωσε από νέα γκέλα

01.11.2026 21:05
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Έπειτα από ένα άκρως συναρπαστικό παιχνίδι που τα είχε όλα, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-1 του Αστέρα Τρίπολης στο γήπεδο της Τούμπας, σε αναμέτρηση για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Αναμέτρηση που είχε τρία γκολ και δύο αποβολές, μια για κάθε ομάδα, με τους Θεσσαλονικείς να χαμογελούν εν τέλει, καθώς ο Ανέστης Μύθου σκόραρε στο 87’ κι ο Δημήτρης μοναστηρλής πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση στο 90’+2’. Το σκορ είχε ανοίξει για την ομάδα του Αλέσιο Λίσι ο Σερίφ Εντιαγέ (8’) ενώ ο Μπέντζαμιν Κιμπιόκα (39’) είχε ισοφαρίσει προσωρινά για εκείνη του υπηρεσιακού Γιάννη Κοντοέ.  

Οι «ασπρόμαυροι» άνοιξαν το σκορ με… το καλησπέρα. Υπέροχη κάθετη πάσα του Ζίβκοβιτς στον Εντιαγέ, με τον Σενεγαλέζο να πλασάρει με τη μία στην κλειστή γωνία του Παπαδόπουλου για το 1-0 μόλις στο 8’ – έκτο γκολ του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ο τερματοφύλακας του Αστέρα απέκρουσε δύσκολα σε κόρνερ το διαγώνιο βολέ του Ζαφείρη (13’) και πρόλαβε να διορθώσει το δικό του λάθος προ του Εντιαγέ (15’).

Με τους Αρκάδες να βρίσκουν την κόντρα στο 17’, αλλά τον Κιμπιόκα να μπερδεύεται εν τέλει μόνος του έχοντας μπροστά του τον Χατζηδιάκο. Ο Παπαδόπουλος ήταν και πάλι αυτός που έδιωξε σε κόρνερ το δυνατό, διαγώνιο σουτ του Κένι (25’), με τον Ζίβκοβιτς να δημιουργεί συνεχώς. Κάπου εκεί, πάντως, σαν να… κατέβασαν ταχύτητα οι γηπεδούχοι κι οι παίκτες του Κοντοέ το εκμεταλλεύτηκαν.

Από σέντρα του Γκονζάλες, ο Κιμπιόκα πήρε την κεφαλιά και με τη βοήθεια και της τύχης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μοναστηρλή για το 1-1 στο 39’. Οι «ασπρόμαυροι» μπήκαν αποφασιστικά και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. ο Παπαδόπουλος, όμως, απέκρουσε εντυπωσιακά το δυνατό σουτ του Σανταμαρία (51’) ενώ είχε πιο εύκολο έργο στην προσπάθεια του Σορετίρε (56’).

Ο τραυματισμός του Ρικαρντίνιο άλλαξε τα πλάνα του Κοντοέ, αλλά η αποβολή του Κένι στο 63’, με δεύτερη κίτρινη κάρτα, άλλαξε – για λίγο – τη μορφή του αγώνα. Ο Γκονζάλες (65’) ήταν ο πρώτος που θέλησε να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό πλεονέκτημα, αλλά ο Μοναστηρλής έδιωξε σε κόρνερ. Ο Λίσι προχώρησε σε τριπλή αλλαγή, περνώντας ως δεξιό μπακ τον Ελουστόντο. Ωστόσο, στο 73’ η αριθμητική ισορροπία αποκαταστάθηκε.

Ο Μπρόρσον δέχθηκε την πρώτη κίτρινη στο 67’ και τη δεύτερη στο 73’, με τις δυο ομάδες να συνεχίζουν με δέκα. Ο Μπάνζα (78’), μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ζίβκοβιτς, έχασε τεράστια ευκαιρία, αφού στη σκαστή κεφαλιά του, η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Για να έρθει η λύτρωση για τον ΠΑΟΚ στο 87’. Ο Ζίβκοβιτς – πάλι – έκανε την ενέργεια και γύρισμα από τα δεξιά, ο Παπαδόπουλος απέκρουσε το πλασέ του Μπάνζα, η μπάλα πήγαινε προς στην εστία με τον Μύθου να βάζει την προβολή στον Κώτσιρα για το 2-1.

Ο Μοναστηρλής, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, έσωσε την ομάδα του από την ισοφάριση, έπειτα από την ατομική ενέργεια του Παπακανέλλου, με τον ΠΑΟΚ να παίρνει εν τέλει τους τρεις βαθμούς και να ανεβαίνει στους 18, στην 3η θέση έστω και προσωρινά. Οι Αρκάδες, από την άλλη, έμειναν στη 12η θέση με έξι (6) βαθμούς και πλέον περιμένουν την ανακοίνωση του νέου προπονητή ώστε να βελτιωθεί η εικόνα ενόψει της συνέχειας.

Διαιτητής: Μιχαήλ Ματσούκας (Εύβοιας)

Κίτρινες: Κένι, Σορετίρε, Μπρόρσον – Κουρμπέλης.

Κόκκινες: Κένι (63’) – Μπρόρσον (73’)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Μοναστηρλής, Κένι, Χατζηδιάκος, Κόστα (85’ Καμαρά), Γιαννούλης, Σανταμαρία (80’ Τέιλορ), Ζαφείρης (68’ Γιάκιτς), Ζίβκοβιτς, Σορετίρε (68’ Ελουστόντο), Μπάνζα, Εντιαγέ (68’ Μύθου).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Γιάννης Κοντοές): Παπαδόπουλος, Κώτσιρας, Μπρόρσον, Σίλβα, Μέντες (90’ Καλτσάς), Κουρμπέλης, Γκονζάλες, Ορόσκο (76’ Παπακανέλλος), Κιμπιόκα (76’ Λάσκαρης), Ρικαρντίνιο (62’ Μπουζούκης), Μακέντα.

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