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01.11.2026 21:25

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-0: «Πράσινο» πάρτι στο ΟΑΚΑ και το «τριφύλλι» κρατάει σταθερά την κορυφή!

01.11.2026 21:25
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Με γκολ από τα… αποδυτήρια του Τεττέη και ένα του Αντίνο στις αρχές του β’ ημιχρόνου, ο Παναθηναϊκός πήρε το ντέρμπι με την ΑΕΚ (2-0), με τους κιτρινόμαυρους να είναι σε τραγική ημέρα.

Οι «πράσινοι» έκαναν την καλύτερη δυνατή εκκίνηση στον αγώνα. Μόλις στο 36ο δευτερόλεπτο (!) από πίεση της μπάλας ψηλά και κλέψιμο του Αντίνο στον Ρότα, ο Αργεντινός έδωσε στον Τεττέη, ο οποίος έπιασε ένα πολύ δυνατό σουτ απ’ το όριο της περιοχής και δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Μπρινιόλι, κάνοντας το 1-0 για τον Παναθηναϊκό.

Στο 22’ από ωραία κίνηση και χαμηλή σέντρα του Πήλιου η μπάλα πέρασε παράλληλα, χωρίς να «μπει» στην πορεία της μπάλας παίκτης της ΑΕΚ, ενώ στο 38’ ο Παναθηναϊκός είχε δύο σερί, τεράστιες ευκαιρίες. Πρώτα ο Λιβάι Γκαρσία από ασίστ του Τεττέη έπιασε το σουτ απ’ το όριο της περιοχής, αλλά απέκρουσε ο Μπρινιόλι, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Αντίνο σούταρε απ’ το όριο της περιοχής, όμως η μπάλα χτύπησε στη συμβολή των δοκαριών κι έφυγε άουτ. Στο 41’ μετά από νέο κλέψιμο ψηλά, ο Λιβάι Γκαρσία πλάσαρε με τη μία, αλλά η μπάλα χτύπησε στο δεξί δοκάρι και έφυγε παράλληλα με την εστία…

Η εκκίνηση του Παναθηναϊκού και στο δεύτερο ημίχρονο ήταν αντίστοιχη με αυτή στο πρώτο. Με γκολ πολύ νωρίς. Αφού η ΑΕΚ είχε μία καλή στιγμή με τον Μάγερ το πλασέ του οποίου στο 47’ έδιωξαν οι αμυντικοί των «πράσινων», στο 49’ ήρθε το 2-0 για τους γηπεδούχους. Από μπαλιά του Κυριακόπουλου με τη μία στο χώρο για τον Αντίνο, ο Αργεντινός έκανε μία εξαιρετική ντρίμπλα προς τα μέσα κι εκτέλεσε για το 2-0 του Παναθηναϊκού.

Ο Βιτάλις είχε ένα καλό σουτ απ’ τον κεντρικό άξονα στο 62’ που πέρασε λίγο πάνω απ’ τα δοκάρια του Πένια, ενώ στο 64’ ο Πένια έκανε τρομερή απόκρουση σε εκτέλεση του Ζίνι. Στο 70’ ο Παναθηναϊκός έμεινε με παίκτη λιγότερο, όταν από ένταση των Κοϊτά και Κάνγκουα στη μεσαία γραμμή, ο μέσος των «πράσινων» κλώτσησε από πίσω τον ακραίο της ΑΕΚ. Ο διαιτητής Σβεν Γιαμπλόνσκι ειδοποιήθηκε απ’ το VAR, πήγε σε on field review κι απέβαλλε με απευθείας κόκκινη τον Κάνγκουα.

Η ΑΕΚ με παίκτη παραπάνω στο γήπεδο πήρε την κατοχή της μπάλας, αλλά δεν μπόρεσε να απειλήσει τον Παναθηναϊκό πέρα από μία φάση στο 86ο λεπτό, όπου είχε μία καλή στιγμή με τον Ζίνι, όμως η μπάλα κόντραρε κι έφυγε κόρνερ.

Διαιτητής: Σβεν Γιαμπλόνσκι (Γερμανία)

Κίτρινες: 90’+1’ Σαλάχ-Εντίν – 30’ Ρότα, 69’ Κοϊτά, 69’ Μουκουντί, 75’ Ζίνι

Κόκκινες: 70’ Κάνγκουα (απευθείας κόκκινη)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος (71’ Σαλάχ-Εντίν), Καμαρά, Κάνγκουα, Λιβάι Γκαρσία (71’ Λούζα), Αντίνο, Τεττέη (80’ Ραστόντερ), Ντέσερς (57’ Ταμπόρδα).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα (46’ Γκεοργκίεφ), Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάγερ (54’ Ζίνι), Βιτάλις (84’ Κουτέσα), Μάριν (74’ Μάνταλος), Ζούμπκοφ (46’ Κοϊτά), Γιόβιτς, Βάργκα.

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