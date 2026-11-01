Παναιτωλικός – ΟΦΗ 0-1: Ο Κόντρο λύτρωσε τους Κρητικούς

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Με τον Κενάν Κόντρο να περνάει ως αλλαγή στο ματς και να χρίζεται σκόρερ λίγο πριν τη λήξη του αγώνα, ο ΟΦΗ πέρασε νικηφόρα από το Αγρίνιο κερδίζοντας με 1-0 τον Παναιτωλικό, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Η αποβολή του Θανάση Προδρομίτη στο 69’ ήταν εκείνη που άλλαξε τη ροή του αγώνα που ως τότε ήθελε τις δυο ομάδες να έχουν από δύο δοκάρια. Μέσα σε ένα δίλεπτο στο ξεκίνημα του αγώνα εκείνα για την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, λίγο αργότερα εκείνα για το συγκρότημα του Χρήστου Κόντη που «βλέπει» τετράδα.

Τα «καναρίνια» ξεκίνησαν εντυπωσιακά επιθετικά μα και, συνάμα, εντυπωσιακά άτυχα, αφού είδαν το οριζόντιο δοκάρι να στερεί το γκολ δις μέσα σε ένα δίλεπτο. Αρχικά στο αριστερό πλασέ του Μανρίκε (9’) μετά το στρώσιμο από τον Οπόκου κι εν συνεχεία στην κεφαλιά του Άλεξιτς (10’) μετά τη σέντρα του Μανρίκε. Δοκάρι είχε κι ο ΟΦΗ στο 24’, με τον Μπουχαλάκη να σημαδεύει τη συμβολή των δοκών της εστίας του Κουτσερένκο, μετά από όμορφη ατομική ενέργεια.

Η βροχή που άρχισε να πέφτει δυνατά, αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στο να πέσει ο ρυθμός του αγώνα και να μη δημιουργηθούν άλλες φάσεις ως το τέλος του πρώτου μέρους. Μάλιστα, ο Αναστασίου είδε και τον Χάρη Μαυρία να γίνεται αναγκαστική αλλαγή.

Σε υποτονικούς ρυθμούς και τα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Η κεφαλιά του Άλεξιτς (52’) δεν ανησύχησε τον Λίλο ενώ στην απέναντι εστία, ο Νους (56’) σπατάλησε τεράστια ευκαιρία να ανοίξει το σκορ: ανενόχλητος πήρε την κεφαλιά μετά τη σέντρα του Φούντα, αλλά αστόχησε. Δέκα λεπτά μετά, ο ΟΦΗ… ισοφάρισε τα δοκάρια. Ο Νους ήταν αυτός που δοκίμασε το πόδι του, η μπάλα κόντραρε και σταμάτησε στο δοκάρι της εστίας του Κουτσερένκο που απλά κοιτούσε.

Για να έρθει η αποβολή του Προδρομίτη στο 69’, με τον 22χρονο μέσο να αντικρίζει δεύτερη κίτρινη κάρτα για φάουλ στον Νους. Οι Κρητικοί πίεσαν αλλά ευκαιρίες δεν μπόρεσαν να βρουν παρά το αριθμητικό πλεονέκτημα. Μέχρι τη φάση του 89ου λεπτού, όταν ο Αθανασίου έκανε το γύρισμα και ο Κόντρο πρόλαβε τους πάντες στέλνοντας με μια απλή επαφή την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Με τη δεύτερη διαδοχική νίκη, ο ΟΦΗ «έπιασε» τον Άρη στην τέταρτη θέση και τους 16 βαθμούς και θα πάει με εξαιρετική ψυχολογία στο εκτός έδρας ματς με τη Χάποελ Μπερ Σεβά για το UEFA Europa League (5/11, 22:00). Από την άλλη, ο Παναιτωλικός γνώρισε την έκτη συνεχόμενη ήττα του, παρέμεινε στους εννέα (9) βαθμούς και στη 10η θέση, με τα περιθώρια για τον Αναστασίου να στενεύουν.

Διαιτητής: Σπυρίδων Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

Κίτρινες: Προδρομίτης, Γαλιάτσος – Πούγγουρας.

Κόκκινη: Προδρομίτης (69’)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Όλσον, Προδρομίτης, Στάγιτς, Μανρίκε, Μαυρίας (41’ Γαλιάτσος), Εστέμπαν (74’ Νικολάου), Εράκοβιτς (74’ Θυμιάνης), Τζενεπό (58’ Μούσα), Οπόκου (58’ Μπάτζι), Άλεξιτς.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Αθανασίου, Κρίζμανιτς, Νικολάου, Πούγγουρας (73’ Κωστούλας), Ντίκμαν, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Αϊτόρ (68’ Κόντρο), Φούντας (90’+2’ Χατζηγιοβάνης), Νους (90’+2’ Καραχάλιος).

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