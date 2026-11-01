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01.11.2026 00:47

Μπαρτσελόνα-Αλαβές 6-1: «Εξάρα» με σόου Ραφίνια και Γιαμάλ, επέστρεψε στην κορυφή της LaLiga

01.11.2026 00:47
yamal-rafinia

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Έξι μέρες μετά την πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα από τη Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα αντεπιτέθηκε με «τρίποντο»!

Η πρωτοπόρος της LaLiga «καθάρισε» με συνοπτικές διαδικασίες την αναμέτρηση της 11ης αγωνιστικής με την Αλαβές στο «Καμπ Νόου» με το… διαστημικό 6-1 και διατηρήθηκε μόνη στο «ρετιρέ» της βαθμολογίας, όπου είχε βρεθεί προσωρινά για λίγες ώρες η Ατλέτικο Μαδρίτης μετά τη σημερινή της νίκη επί της Λεβάντε (2-0).

Όλα αυτά 8 ημέρες πριν τη μεταξύ τους «μάχη» στο «Μετροπολιτάνο», στο μεγάλο ματς της 12ης αγωνιστικής (8/11, 22:00).

Με τα δύο γκολ που πέτυχε ο Ραφίνια, έφτασε τα 15 στη LaLiga, όντας ο πρώτος σκόρερ της, ενώ στο «χορταστικό» πρώτο ημίχρονο, ο Φερμίν Λόπεθ στο 23′ έκανε το 2-0 και στις καθυστερήσεις (45’+1) ο Γιαμάλ με βολέ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-0. Κάπου εκεί τα πράγματα… πήταν τον δρόμο τους, για να φτάσει η Μπαρτσελόνα πολύ εύκολα στην 10η νίκη της, με το δεύτερο γκολ του Γιαμάλ στο 66′ και το «κερασάκι στην τούρτα» από τον Γκόρντον στο 81′.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 01.11.2026 01:11
yamal-rafinia
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