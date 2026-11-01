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01.11.2026 23:23

Μάικλ Μαν: Αυτοπυροβολήθηκε κατά λάθος στο πόδι – Στο νοσοκομείο ο σκηνοθέτης του «Heat»

01.11.2026 23:23
Michael Mann

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Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο Αμερικανός σκηνοθέτης Μάικλ Μαν, έπειτα από ατύχημα με πυροβόλο όπλο σε σκοπευτήριο του Λος Άντζελες, το Σάββατο (31/10). Ο 83χρονος δημιουργός, γνωστός για τις εμβληματικές αστυνομικές και γκανγκστερικές ταινίες του, αυτοπυροβολήθηκε κατά λάθος στο πόδι, χωρίς ευτυχώς να υποστεί σοβαρό τραυματισμό.

Το περιστατικό επιβεβαιώθηκε από την εκπρόσωπο του σκηνοθέτη, μετά τις αρχικές πληροφορίες που δημοσίευσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων το TMZ και οι Los Angeles Times.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το όπλο εκπυρσοκρότησε ενώ βρισκόταν στη θήκη του, προκαλώντας επιφανειακό τραύμα στον Μαν.

«Ένα όπλο εκπυρσοκρότησε κατά λάθος ενώ βρισκόταν στη θήκη του, προκαλώντας επιφανειακό τραυματισμό στον σκηνοθέτη. Ο Μάικλ Μαν έλαβε ιατρική φροντίδα και πρόκειται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο», ανέφερε την Κυριακή (1/11) η εκπρόσωπός του.

Τι συνέβη στο σκοπευτήριο

Σύμφωνα με το TMZ και τους Los Angeles Times, ο Μαν βρισκόταν σε σκοπευτήριο του δυτικού Λος Άντζελες, όταν το όπλο του εκπυρσοκρότησε την ώρα που επιχειρούσε να το τοποθετήσει στη θήκη του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι.

Η Αστυνομία του Λος Άντζελες (LAPD) ανακοίνωσε ότι το συμβάν σημειώθηκε περίπου στις 16:00 το απόγευμα του Σαββάτου, τοπική ώρα. Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί και διασώστες, ενώ ο σκηνοθέτης διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Οι Αρχές διευκρίνισαν ότι ο 83χρονος μεταφέρθηκε σε σταθερή κατάσταση, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι επρόκειτο για ατύχημα και όχι για σκόπιμο πυροβολισμό.

Ο Μάικλ Μαν, σύμφωνα με ανθρώπους του περιβάλλοντός του, είναι έμπειρος σκοπευτής, με πολυετή ενασχόληση με τη σκοποβολή.

Ο δημιουργός του «Heat» και του «Collateral»

Ο Μάικλ Μαν συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους Αμερικανούς σκηνοθέτες αστυνομικών ταινιών, έχοντας συνδέσει το όνομά του με παραγωγές που ξεχωρίζουν για τη ρεαλιστική απεικόνιση της εγκληματικότητας και των ένοπλων συγκρούσεων.

Ανάμεσα στις γνωστότερες δημιουργίες του είναι το «Heat» (1995), με πρωταγωνιστές τους Αλ Πατσίνο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο, το «Collateral» (2004), με τον Τομ Κρουζ, καθώς και «Ο Τελευταίος των Μοϊκανών» (1992).

Παρά την ηλικία του, ο 83χρονος σκηνοθέτης παραμένει ενεργός στον κινηματογράφο, έχοντας σκηνοθετήσει πρόσφατα την ταινία «Ferrari» (2023), ενώ εργάζεται και για τη συνέχεια του «Heat»

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