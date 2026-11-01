Φλόριντα: Εννέα νεκροί από τη συντριβή αεροσκάφους σε κατοικημένη περιοχή – Έπεσε σε τροχοβίλες και τυλίχθηκε στις φλόγες (Video)

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Τον θάνατο και των εννέα επιβαινόντων στο ιδιωτικό αεροσκάφος που συνετρίβη την Κυριακή (1/11) σε κατοικημένη περιοχή της κομητείας Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα, επιβεβαίωσε ο Αμερικανός υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι, κάνοντας λόγο για «μεγάλη τραγωδία». Το αεροσκάφος, που είχε απογειωθεί από το Τέξας με προορισμό τις Μπαχάμες, κατέπεσε στις 12:50 τοπική ώρα σε περιοχή με τροχοβίλες, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη, μεγάλη πυρκαγιά και εκτεταμένες καταστροφές. Ο υπουργός ανακοίνωσε τον απολογισμό μέσω της πλατφόρμας X, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστο εάν υπάρχουν θύματα και στο έδαφος.

Το αεροσκάφος, τύπου Learjet 60, κατέπεσε στην περιοχή Γκρίνακρες, κοντά στον οδικό άξονα Military Trail, μεταξύ της λεωφόρου Cresthaven και της 10th Avenue North. Η συντριβή σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, τοπική ώρα, με τα συντρίμμια να προκαλούν εκτεταμένες καταστροφές και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να κινητοποιούνται άμεσα.

WATCH: Dashcam video captures the crash of a $2 million Learjet 60 (N722BD) in Palm Springs, Florida. pic.twitter.com/8jmiOMG9ys — Scope Report (@ScopeReport_) November 1, 2026

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, το ιδιωτικό τζετ, εκτιμώμενης αξίας 2 εκατομμυρίων δολαρίων, κατέπεσε σε χώρο με τροχοβίλες, καταστρέφοντας, κατά τις αρχικές αναφορές, τουλάχιστον μία από αυτές.

Η απότομη απώλεια ύψους πριν από τη συντριβή

Όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), το Learjet 60 είχε απογειωθεί από το Διεθνές Αεροδρόμιο Όστιν-Μπέργκστρομ, στο Τέξας, με προορισμό τις Μπαχάμες.

Τα δεδομένα παρακολούθησης της πτήσης αποτυπώνουν μια εξαιρετικά απότομη κάθοδο λίγο πριν χαθεί το σήμα του αεροσκάφους. Σύμφωνα με το CNN, που επικαλείται στοιχεία της πλατφόρμας ADS-B Exchange, το τζετ έχασε περίπου 27.000 πόδια ύψους μέσα σε μόλις ένα λεπτό, πριν διακοπεί η καταγραφή της πορείας του.

BREAKING: A Learjet 60 has reportedly crashed in West Palm Beach, Florida. pic.twitter.com/coLyl5t2NI — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) November 1, 2026

Το BocaNewsNow μετέδωσε ότι το αεροσκάφος πραγματοποίησε απότομη δεξιά στροφή και στη συνέχεια άρχισε να χάνει ύψος με μεγάλη ταχύτητα, αναφέροντας ότι βρισκόταν περίπου στα 8.000 πόδια κατά την τελική φάση της πτώσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, το τζετ προσέκρουσε σε δέντρο και παρέσυρε καλώδια ηλεκτροδότησης πριν καταπέσει στο έδαφος. Η πρόσκρουση ήταν τόσο ισχυρή, ώστε αυτόπτης μάρτυρας την περιέγραψε λέγοντας ότι «ακούστηκε σαν πύραυλος».

Τεράστια πύρινη σφαίρα και καταστροφές σε κατοικίες

Η συντριβή προκάλεσε μεγάλη έκρηξη, ενώ στο σημείο σχηματίστηκε κρατήρας και ξέσπασε πυρκαγιά, με πυκνούς μαύρους καπνούς να υψώνονται πάνω από την κατοικημένη περιοχή.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν φλεγόμενα συντρίμμια του αεροσκάφους, εκτεταμένες ζημιές και τμήματα τροχοβίλας που φέρεται να επλήγη από την πρόσκρουση.

Update: A Learjet 60 (N722BD) crashed near Cresthaven in Palm Beach County, Florida, around 12:50 p.m. Nov. 1 with nine aboard.



It departed Austin-Bergstrom International Airport, Texas, for North Eleuthera, Bahamas.



The NTSB will lead the investigation; casualties remain… https://t.co/BCAChzHL09 pic.twitter.com/Lt8xV2Np5p November 1, 2026

Σε άλλο υλικό, το οποίο φέρεται να προέρχεται από κάμερα αυτοκινήτου και δεν έχει επαληθευτεί ανεξάρτητα, εμφανίζεται η στιγμή κατά την οποία το αεροσκάφος προσκρούει στο έδαφος και ακολουθεί μια τεράστια πύρινη σφαίρα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της κομητείας Παλμ Μπιτς χαρακτήρισε την κατάσταση «περιστατικό με μαζικές απώλειες», χωρίς να δώσει συγκεκριμένο αριθμό θυμάτων.

WATCH: Learjet 60 business jet completely destroyed, leaving large crater, after crashing near West Palm Beach, Florida.



It’s unknown how many people were on board. pic.twitter.com/R6kJlVTvdC — BNO News (@BNONews) November 1, 2026

Καταιγίδες στην περιοχή – Έρευνα για τα αίτια

Την ώρα του δυστυχήματος στην περιοχή εκδηλώνονταν κατά τόπους καταιγίδες. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα μετεωρολογικά στοιχεία που επικαλείται το CNN, το αεροσκάφος είχε περάσει μέσα από ισχυρότερο πυρήνα καταιγίδας λίγα λεπτά πριν αρχίσει η απότομη κάθοδός του.

Δεν έχει διαπιστωθεί, ωστόσο, εάν οι καιρικές συνθήκες συνέβαλαν στη συντριβή, ενώ τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν άγνωστα.

Η FAA ανακοίνωσε ότι θα διερευνήσει το περιστατικό από κοινού με την Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB), η οποία θα έχει την ευθύνη της έρευνας.

Κοντά στο αεροδρόμιο του Παλμ Μπιτς – Είχε αναχωρήσει νωρίτερα ο Τραμπ

Το σημείο της συντριβής βρίσκεται περίπου τέσσερα μίλια, δηλαδή 6,4 χιλιόμετρα, νότια του αεροδρομίου στο Γουέστ Παλμ Μπιτς.

Σύμφωνα με το CNN, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν νωρίτερα την ίδια ημέρα στην περιοχή, αλλά είχε αναχωρήσει από το αεροδρόμιο με το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One περισσότερο από μία ώρα πριν από το δυστύχημα.

Έκλεισαν δρόμοι – Συστάσεις προς τους οδηγούς

Μετά τη συντριβή, οι τοπικές Αρχές προχώρησαν στον αποκλεισμό της περιοχής, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχείρηση των σωστικών συνεργείων και να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι από την πυρκαγιά και τα συντρίμμια.

Το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Παλμ Μπιτς ανακοίνωσε ότι και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Military Trail παραμένουν κλειστά, στο τμήμα μεταξύ της Cresthaven Boulevard και της 10th Avenue North, μέχρι νεωτέρας.

Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν την ευρύτερη περιοχή και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές, καθώς η επιχείρηση των Αρχών αναμένεται να διαρκέσει.

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