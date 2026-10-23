Basketgate: Πώς στήθηκε η αποβολή του Γιαννάκη με δύο τεχνικές ποινές – Ζητά να καταθέσει προς υποστήριξη της κατηγορίας

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Την πρόθεσή του να καταθέσει ενώπιον του ανακριτή για την υπόθεση των φερόμενων ως στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ γνωστοποίησε ο Παναγιώτης Γιαννάκης, μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του, Ανδρέα Μήτσαινα.

Ο εμβληματικός πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής και προπονητής, το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται στη σχετική δικογραφία, αναμένεται να προσέλθει τη Δευτέρα, προκειμένου να καταθέσει όσα γνωρίζει για την υπόθεση, ενώ εξετάζει και το ενδεχόμενο να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Ο δικηγόρος του επισκέφθηκε τον ανακριτή που χειρίζεται την έρευνα, προκειμένου να τον ενημερώσει για την πρόθεση του εντολέα του, καθώς η διαδικασία της ανάκρισης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι καταγγελίες για την αποβολή Γιαννάκη στον αγώνα του 2018

Το ενδιαφέρον γύρω από την επικείμενη κατάθεση του Γιαννάκη συνδέεται με όσα φέρεται να έχει καταθέσει επιχειρηματίας, ο οποίος την περίοδο εκείνη ήταν ιδιοκτήτης ομάδας και θεωρείται σημαντικός μάρτυρας στην υπόθεση. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, η αναμέτρηση του Φάρου Λάρισας με τον Άρη, στις 17 Μαρτίου 2018, φέρεται να είχε αποτελέσει αντικείμενο χειραγώγησης, ενώ ο τότε προπονητής της ομάδας της Θεσσαλονίκης αποβλήθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα με δύο τεχνικές ποινές, τις οποίες ο μάρτυρας χαρακτηρίζει ανύπαρκτες. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι η αποβολή του Γιαννάκη αποτέλεσε πρόσθετη ενέργεια στο πλαίσιο της φερόμενης παρέμβασης στη διαιτησία, επικαλούμενος τις κακές προσωπικές σχέσεις που είχε με τον προπονητή του Άρη.

Στην κατάθεσή του, ο επιχειρηματίας φέρεται να περιέγραψε επαφές με πρόσωπα που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, είχαν ρόλο στον μηχανισμό επηρεασμού διαιτητών. Ειδικότερα, ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαυραγάνης, τον οποίο φέρεται να τοποθέτησε σε κομβικό ρόλο στη λειτουργία της αποκαλούμενης «παράγκας», με επικεφαλής κατά τους ισχυρισμούς του τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλη Λιόλιο, τον είχε ενημερώσει σχετικά με τον ορισμό των διαιτητών της συγκεκριμένης αναμέτρησης. Ένας από τους διαιτητές φέρεται να συγκαταλέγεται στους συλληφθέντες για την υπόθεση. Ο μάρτυρας υποστήριξε ακόμη ότι συναντήθηκε μαζί του σε καφετέρια ξενοδοχείου, όπου συζητήθηκε η δυνατότητα ελέγχου της διαιτησίας και του ζητήθηκε χρηματικό ποσό ως προκαταβολή.

Όπως κατέθεσε χαρακτηριστικά: «Μου δήλωσε ότι ελέγχει τον συνάδελφό του και μου ζήτησε προκαταβολή 5.000 ευρώ. Είχα πάει έτοιμος, είχα τα χρήματα, του τα έδωσα σε έναν φάκελο και, επειδή αυτός εξεπλάγη από την ταχύτητα, χαμογελώντας μού είπε “στον αγώνα μεθαύριο θα σου κάνω και ένα δώρο, θα δεις”». Ο επιχειρηματίας φέρεται να συνέδεσε την παραπάνω αναφορά με την αποβολή του Γιαννάκη κατά τη διάρκεια του αγώνα, υποστηρίζοντας ότι, όταν συνέβη το περιστατικό, ο διαιτητής στράφηκε προς το μέρος όπου καθόταν και του έκλεισε το μάτι. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν μέρος του αποδεικτικού υλικού που εξετάζεται στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης και δεν συνιστούν από μόνοι τους δικαστικά διαπιστωμένα γεγονότα.

Αναφερόμενος στην επικείμενη παρουσία του Γιαννάκη ενώπιον των δικαστικών αρχών, ο δικηγόρος του, Ανδρέας Μήτσαινας, είχε δηλώσει έξω από τα δικαστήρια ότι ο εντολέας του επιθυμεί να καταθέσει και να τοποθετηθεί για όσα έχουν γίνει γνωστά σχετικά με την υπόθεση. «Ο ίδιος επιθυμεί τη Δευτέρα να έρθει να καταθέσει και ενδεχομένως αν χρειάζεται να κάνει και δήλωση προς υποστήριξη κατηγορίας», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι θα προηγηθεί ενημέρωση για τα στοιχεία της δικογραφίας που αφορούν τον πρώην διεθνή καλαθοσφαιριστή. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο Γιαννάκης θα πάρει θέση για τις αναφορές σε βάρος του και για τα φερόμενα εκδικητικά σφυρίγματα, επισημαίνοντας πως δεν είναι ακόμη σε θέση να σχολιάσει το σύνολο των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην έρευνα.

Στο μικροσκόπιο της ανάκρισης η λειτουργία της διαιτησίας

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας, τρεις μάρτυρες που προτάθηκαν από τον Βαγγέλη Λιόλιο κατέθεσαν για τον τρόπο λειτουργίας της διαιτησίας και τα κριτήρια αξιολόγησης των διαιτητών. Πρόκειται για τον πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ), ένα μέλος της ίδιας επιτροπής και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ελλάδος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος της ΚΕΔ προσκόμισε ψηφιακό αποθηκευτικό μέσο με στοιχεία και εκθέσεις παρατηρητών, στις οποίες καταγράφονται λάθη που σημειώθηκαν σε αγώνες, ενώ το μέλος της επιτροπής φέρεται να παρουσίασε στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης των διαιτητών. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ελλάδος φέρεται να εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι ορισμοί.

Μετά τις καταθέσεις, ο συνήγορος του Βαγγέλη Λιόλιου, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, δήλωσε: «Κατέθεσαν τρεις διαιτητές και άνθρωποι της Ομοσπονδίας και της διαιτησίας, που εξήγησαν τον τρόπο με τον οποίο ορίζονται οι διαιτητές. Οι μάρτυρες κατέθεσαν στον ανακριτή στοιχεία με τα οποία αξιολογούνται οι διαιτητές, κατέθεσαν γεγονότα για το πώς λειτουργούσαν οι εμφανείς και θεσμικοί, όπως ο Λιόλιος, αλλά και οι…αφανείς». Οι καταθέσεις αυτές εντάσσονται στην προσπάθεια συγκέντρωσης στοιχείων για τη λειτουργία της διαιτησίας και τους ρόλους που ενδέχεται να είχαν διάφορα πρόσωπα στο υπό διερεύνηση κύκλωμα.

Η έρευνα συνεχίζεται με την εξέταση κατηγορουμένων και μαρτύρων, ενώ η προγραμματισμένη κατάθεση του Παναγιώτη Γιαννάκη αναμένεται να προσθέσει νέα στοιχεία στη διερεύνηση των καταγγελιών για τη χειραγώγηση αγώνων και την πιθανή παρέμβαση στη διαιτησία του ελληνικού μπάσκετ. Κεντρικό ζητούμενο παραμένει η αξιολόγηση των μαρτυριών και των εγγράφων από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ώστε να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες των επίμαχων περιστατικών και οι ενδεχόμενες ευθύνες των εμπλεκομένων.

Διαβάστε επίσης:

Στημένα παιχνίδια μπάσκετ: Οι 49 αγώνες που ελέγχονται από τον ανακριτή – Τι ψάχνει για στοιχήματα

Λιόλιος-gate: Μαρτυρας αποκαλύπτει σχέδιο για τις εκλογές της ΕΟΚ το 2020

Δικηγόρος Τσαρούχα-Κορομηλά για την υπόθεση των στημένων: «Σκευωρία, είναι άνθρωποι καθαροί»