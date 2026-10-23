Ο Παναγιώτης Γιαννάκης προσφεύγει κατά των 6 κατηγορούμενων για τους στημένους αγώνες στο μπάσκετ – Στην Ευελπίδων ο Παπαπέτρου

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Ραγδαίες εξελίξεις στο σκάνδαλο με τα στημένα παιχνίδια στο μπάσκετ καθώς ο Παναγιώτης Γιαννάκης προχωρά σε προσφυγή κατά των 6 κατηγορούμενων.

Ο σπουδαίος πρώην μπασκετμπολίστας και ομοσπονδιακός προπονητής, ενημερώθηκε πως μάρτυρας στην κατάθεσή του, είπε ότι διαιτητές εσκεμμένα του είχαν καταλογιστεί δύο τεχνικές ποινές σε αγώνα του Άρη το 2018, όταν ήταν προπονητής του.

Ο δικηγόρος του Γιαννάκη, δήλωσε ότι προσανατολίζεται να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τις δωροδοκίες στο μπάσκετ και γι’ αυτό πήγε στον ανακριτή για την υπόθεση.

Στην Ευελπίδων ο Παπαπέτρου

Εν τω μεταξύ από τη 1 το μεσημέρι ο πρώτος εκ των 6 συλληφθέντων, ο διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου, βρίσκεται στην Ευελπίδων προκειμένου να καταθέσει στον ανακριτή.

Είναι ο μοναδικός που καταθέτει σήμερα καθώς την Κυριακή θα είναι η σειρά του Βαγγέλη Λιόλιο και του Γ. Μαυραγάνη, ενώ την Δευτέρα θα ακολουθήσουν οι Τσαρούχα, Πηλοϊδης και Κορομηλάς.

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