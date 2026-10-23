Σοκαριστική κατάθεση μάρτυρα, «καίει» τον Λιόλιο: «Συνεργάτης του μου έδωσε 100.000 τυλιγμένα σε χαρτοπετσέτες γιατί κράτησα τον λόγο μου»

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Νέες σοκαριστικές αποκαλύψεις έρχονται στο «φως» για την υπόθεση στημένων αγώνων στο μπάσκετ.

Ένας εκ των βασικών μαρτύρων της υπόθεσης, «καίει» τον πρόεδρο της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιο, καθώς φέρεται να έχει καταθέσει ότι είχαν κάνει μια συμφωνία από την οποία θα ευνοούνταν ο Προμηθέας Πάτρας, στις μικρότερες -τότε- κατηγορίες.

Ο μάρτυρας αποκάλυψε πως επειδή κράτησε τον λόγο του, ο Λιόλιος του έδωσε 100.000 ευρώ τυλιγμένα σε… χαρτοπετσέτες, μέσω τρίτου προσώπου.

«Μετά την ανακοίνωση με κάλεσε ο κ. Λιόλιος στο τηλέφωνο, με ευχαρίστησε που κράτησα τον λόγο μου και μου είπε πως θα με ειδοποίησει στο επόμενο τριήμερο, πότε και από που θα περάσω να πάρω τα 100.000 ευρώ που είχαμε συμφωνήσει. Συνάντησα έναν συνεργάτη του που μου παρέδωσε τα χρήματα σε μια σακούλα λέγοντάς μου “Τα χρήματα αυτά είναι για σένα, ο Βαγγέλης δεν μπορούσε να έρθει”. Τα χρήματα ήταν τυλιγμένα σε χαρτοπετσέτες. Τα παρέλαβα και έφυγα. Μετά πήρα τον Λιόλιο για να τον ευχαριστήσω και αυτός με ευχαρίστησε επίσης» κατέθεσε στις αρχές.

Σήμερα απολογείται ο διαιτητής Παπαπέτρου

Την ίδια ώρα ξεκινούν οι απολογίες των έξι κατηγορούμενων. Πρώτος, σήμερα Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 13:00, απολογείται ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου. Στην κατοικία του εντοπίστηκαν 820.000 ευρώ, για τα οποία φέρεται να υποστηρίζει ότι διαθέτει παραστατικά που δικαιολογούν την προέλευσή τους.

Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, στις 10:00, έχουν προγραμματιστεί οι απολογίες του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, και του επιχειρηματία Γιώργου Μαυραγάνη.

Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, στις 10:30, θα απολογηθούν η διαιτητής Βάσω Τσαρούχα και οι διαιτητές Ηλίας Κορομηλάς και Τάσος Πηλοΐδης.

Η έρευνα αφορά φερόμενες παρεμβάσεις σε αγώνες, με στόχο την εξυπηρέτηση συμφερόντων συγκεκριμένων ομάδων. Στη δικογραφία αναφέρονται, μεταξύ άλλων, επικοινωνίες μεταξύ προσώπων και καταθέσεις μαρτύρων για υποτιθέμενες συμφωνίες και επηρεασμό διαιτητικών αποφάσεων.

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