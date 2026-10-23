Euroleague: Δυνατό τεστ για τον Ολυμπιακό με τη Φενερμπαχτσέ στη SUNEL Arena

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Μετά το δύο στα δύο επί ισπανικού εδάφους τη 2η «διαβολοβδομάδα» της σεζόν στη Euroleague, ο Ολυμπιακός γυρνάει στη SUNEL Arena για να αντιμετωπίσει την ισχυρή Φενερμπαχτσέ.
Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα μετρούν αντίστροφα για τη 2η εντός έδρας αναμέτρηση στη διοργάνωση φέτος, η οποία θα ξεκινήσει απόψε στις (21:15, Novasports Prime), στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής. Έχοντας επικρατήσει της Αναντολού Εφές στον πρώτο εντός έδρας αγώνα, ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει και το δύο στα δύο επί τουρκικών ομάδων στη SUNEL Arena και στη σεζόν, από το εναρκτήριο τζάμπολ.
Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στην κορυφή, με 5-1, ρεκόρ που μοιράζεται και ο Παναθηναϊκός. Είτε ο Ολυμπιακός είτε η Φενερμπαχτσέ θα πρέπει ν’ αποχωριστεί το «ρετιρέ» μετά το τέλος του αγώνα.
Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους προέρχεται από νίκη επί της Παρτιζάν (74-65) στην Κωνσταντινούπολη για την 6η αγωνιστική. Η μοναδική ήττα για την τουρκική ομάδα ήρθε στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής, όταν ηττήθκε με 92-74 από τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens.
Ως προς την παραγωγικότητα, ο Ολυμπιακός σημειώνει 14,7 περισσότερους πόντους μέσο όρο από τη Φενέρ. Ο σύλλογος της Κωνσταντινούπολης σημειώνει 83,5 πόντους μ.ο. ανά αγώνα έναντι των 98,2 πόντων μ.ο. των «ερυθρόλευκων». Το πρόβλημα της ομάδας του Πειραιά, έστω κι αν παρουσίασε βελτίωση, είναι η άμυνα.
Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα δέχονται 15,3 περισσότερους πόντους από την αντίπαλό τους. Η Φενέρ δέχεται 74,5 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα, ενώ ο Ολυμπιακός 89,8 πόντους μέσο όρο. Καταγράφεται μικρή υπεροχή του Ολυμπιακού σε ριμπάουντ και ασίστ, ενώ η Φενέρ έχει 1,8 περισσότερα κοψίματα μέσο όρο ανά αγώνα.
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