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22.10.2026 23:50

Ολυμπιακός – Σπάρτα Πράγας 1-0: Ο Γκονζάλες έδωσε τη λύση με τη… βοήθεια του Μάτσεκ για το 3Χ3 στη League Phase του Europa League

22.10.2026 23:50
armando osfp

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Ο Ολυμπιακός συνέχισε την αήττητη πορεία του στο Europa League, πετυχαίνοντας την τρίτη νίκη του σε ισάριθμες αναμετρήσεις, καθώς επικράτησε με 1-0 της Σπάρτα Πράγας στο «Γ. Καραϊσκάκης». Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είχε τον έλεγχο του αγώνα και δημιούργησε πολλές ευκαιρίες, αλλά χρειάστηκε ένα αυτογκόλ του Μάτσεκ στο 78ο λεπτό για να κάμψει την αντίσταση των Τσέχων.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν ανώτεροι στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, ωστόσο η αναποτελεσματικότητά τους στην τελική προσπάθεια δεν τους επέτρεψε να αξιοποιήσουν την υπεροχή τους νωρίτερα. Παρά τις περισσότερες από 20 τελικές προσπάθειες, η λύση ήρθε τελικά από έναν αντίπαλο, χαρίζοντας στον Ολυμπιακό μια πολύτιμη νίκη που ουσιαστικά εξασφαλίζει τη συνέχιση της ευρωπαϊκής του πορείας στη νοκ άουτ φάση.

Κυριαρχία του Ολυμπιακού, αλλά χωρίς γκολ στο πρώτο ημίχρονο

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να αναζητούν τα πατήματά τους, όμως μετά το πρώτο 20λεπτο ο Ολυμπιακός ανέβασε αισθητά την απόδοσή του και επέβαλε πλήρως τον ρυθμό του.

Οι παίκτες του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ περιόρισαν τη Σπάρτα Πράγας σε παθητικό ρόλο, με τους φιλοξενούμενους να αμύνονται μαζικά γύρω από την περιοχή τους και να δυσκολεύονται να απομακρύνουν την πίεση.

Οι ευκαιρίες διαδέχονταν η μία την άλλη, χωρίς όμως να έρχεται το γκολ. Ο Ζέλσον Μαρτίνς στο 24΄, ο Φρόιλερ με τακουνάκι στο 29΄, ο Μπρούνο στο 34΄ και ο Ρέτσος με κεφαλιά στο 45΄ δεν κατάφεραν να βρουν στόχο, στέλνοντας την μπάλα άουτ.

Παράλληλα, αρκετές ακόμη προσπάθειες μέσα από την περιοχή σταμάτησαν πάνω στα σώματα των αμυντικών της Σπάρτα, με τους Πειραιώτες να πληρώνουν τα άστοχα τελειώματά τους.

Η εικόνα αποτυπώθηκε και στα στατιστικά, καθώς μέχρι το 60ό λεπτό ο Ολυμπιακός είχε καταγράψει 19 τελικές προσπάθειες, αλλά μόλις δύο στην εστία.

Το αυτογκόλ του Μάτσεκ έδωσε τη λύση στο 78΄

Όσο περνούσε η ώρα, η ένταση της πίεσης των γηπεδούχων άρχισε να μειώνεται, επιτρέποντας στους Τσέχους να ισορροπήσουν σε κάποιο βαθμό την αναμέτρηση και να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τις επιθέσεις του Ολυμπιακού.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ επιχείρησε να διατηρήσει την ταχύτητα και την επιθετικότητα από τα άκρα, προχωρώντας στην αντικατάσταση και των δύο ακραίων αμυντικών του στο τελευταίο 20λεπτο.

Η επιμονή των «ερυθρόλευκων» απέδωσε τελικά καρπούς στο 78ο λεπτό, έστω και με απρόσμενο τρόπο.

Έπειτα από σέντρα του Πέντερσεν, ο Αρμάντο Γκονζάλες επιχείρησε κεφαλιά, με την μπάλα να δείχνει ότι κατευθύνεται εκτός εστίας. Ωστόσο, βρήκε στο κεφάλι του Μάτσεκ, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα της Σπάρτα Πράγας, διαμορφώνοντας το 1-0.

Το αυτογκόλ έδωσε τη λύση στον Ολυμπιακό, που είχε σπαταλήσει περισσότερες από 20 τελικές προσπάθειες μέχρι να καταφέρει να προηγηθεί.

Η ομάδα του Αλγκουαθίλ διατήρησε το προβάδισμά της μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, πανηγυρίζοντας μια δίκαιη και ιδιαίτερα σημαντική νίκη, με την οποία έκανε το «τρία στα τρία» στη διοργάνωση και ουσιαστικά εξασφάλισε την παρουσία της στη νοκ άουτ φάση του Europa League.

Διαιτητής και κίτρινες κάρτες

Διαιτητής: Έσπεν Έσπας (Νορβηγία)

Κίτρινες κάρτες: Ζότα (Ολυμπιακός) – Ζελένι, Μάτσεκ, Σουχόμελ (Σπάρτα Πράγας)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ιμανόλ Αλγκουαθίλ): Ορτέγκα, Μπρούνο (74΄ Τικνιζιάν), Πιρόλα, Ρέτσος, Σάλιακας (74΄ Πέντερσεν), Φρόιλερ, Έσε (62΄ Πουέρτα), Μαρτίνς, Τσικίνιο (79΄ Σα), Ζότα, Γιάρεμτσουκ (62΄ Γκονζάλες).

ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ (Μπράιαν Πρίσκε): Σουρόβτσικ, Ζελένι, Γκούνταλ, Σουχόμελ, Χούβερ (79΄ Καντεράμπεκ), Μάτσεκ (67΄ Βύντρα), Ενέμε, Αλκοσέρ, Γιούρασεκ (67΄ Σινγκατέ), Βόιτα (60΄ Μπρούνες), Σόχουρεκ (46΄ Μάνσβερκ).

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