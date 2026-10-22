Πρόστιμο και αποχή επέβαλε στον Ντόρσεϊ η διοίκηση του Ολυμπιακού

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Πρόστιμο και αποχή 30 ημερών επέβαλε ο Ολυμπιακός στον διεθνή γκραντ Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο Ντόρσει όχι μόνο δεν θα συμμετάσχει στα επόμενα ματς, αλλά θα προπονείται και χωριστά από τους συμπαίκτες του.

Εν μέσω των διαπραγματεύσεων για το συμβόλαιο του ο Ντόρσεϊ άφησε ένα εμπρηστικό σχόλιο κάτω από το podcast «Triple Threat Show». «Αν αυτό που κάνω μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος, γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν; Γιατί να χάνουμε χρόνο και να έχουμε δράματα; Γιατί φοβάται τόσο το προπονητικό επιτελείο; Ας το μάθουμε!Ο χρόνος συμμετοχής μου μειώθηκε ξαφνικά, από το πουθενά. Αλλά δεν χρειάζεται να τα αποκαλύψω όλα τώρα. Θα ειπωθεί η αλήθεια για το πώς μου έχουν φερθεί εδώ. Δεν είναι όλα όπως φαίνονται από μακριά!», έγραφε.

Ωστόσο, στη συνέχεια απολογήθηκε για τη συμπεριφορά του ενώπιον της διοίκησης του Ολυμπιακού.

Διαβάστε επίσης

Ολυμπιακός: Νοκ άουτ ο Φουρνιέ – Εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου τρεις εβδομάδες

Nτόρσεϊ κατά Ολυμπιακού: «Γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν;»

Ολυμπιακός: Εκτός αποστολής ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μετά το ξέσπασμά του – Επιστρέφει στην Αθήνα