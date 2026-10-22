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22.10.2026 19:25

Πρόστιμο και αποχή επέβαλε στον Ντόρσεϊ η διοίκηση του Ολυμπιακού

22.10.2026 19:25
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Πρόστιμο και αποχή 30 ημερών επέβαλε ο Ολυμπιακός στον διεθνή γκραντ Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο Ντόρσει όχι μόνο δεν θα συμμετάσχει στα επόμενα ματς, αλλά θα προπονείται και χωριστά από τους συμπαίκτες του.

Εν μέσω των διαπραγματεύσεων για το συμβόλαιο του ο Ντόρσεϊ άφησε ένα εμπρηστικό σχόλιο κάτω από το podcast «Triple Threat Show». «Αν αυτό που κάνω μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος, γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν; Γιατί να χάνουμε χρόνο και να έχουμε δράματα; Γιατί φοβάται τόσο το προπονητικό επιτελείο; Ας το μάθουμε!Ο χρόνος συμμετοχής μου μειώθηκε ξαφνικά, από το πουθενά. Αλλά δεν χρειάζεται να τα αποκαλύψω όλα τώρα. Θα ειπωθεί η αλήθεια για το πώς μου έχουν φερθεί εδώ. Δεν είναι όλα όπως φαίνονται από μακριά!», έγραφε.

Ωστόσο, στη συνέχεια απολογήθηκε για τη συμπεριφορά του ενώπιον της διοίκησης του Ολυμπιακού

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Πρόστιμο και αποχή επέβαλε στον Ντόρσεϊ η διοίκηση του Ολυμπιακού

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