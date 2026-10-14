Nτόρσεϊ κατά Ολυμπιακού: «Γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν;»

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Για μόλις πέντε λεπτά αγωνίστηκε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Βαλένθια, όπου οι Πειραιώτες επέστρεψαν από το -28 και κέρδισαν με 102-97 στην παράταση.

Φαίνεται όμως ότι ο διεθνής γκαρντ, φαίνεται πως δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος με το πως του συμπεριφέρονται στην ομάδα.



Με το συμβόλαιό του να λήγει το καλοκαίρι του 2027 και τον χρόνο συμμετοχής του στα τελευταία ματς να είναι μειωμένος, ο Ντόρσεϊ απασφάλισε μέσω των social media.





Με σχόλιό στα social media του Triple Threat Show στο κανάλι Amerikanos24 εξέφρασε την πικρία του: «γιατί δεν προχωρούν απλώς στο να με διώξουν»;





Το σχόλιο του Ντόρσεϊ





«Αν αυτό που κάνω μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος, γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν; Γιατί να χάνουμε χρόνο και να έχουμε δράματα; Γιατί φοβάται τόσο το προπονητικό επιτελείο; Ας το μάθουμε!



Ο χρόνος συμμετοχής μου μειώθηκε ξαφνικά, από το πουθενά. Αλλά δεν χρειάζεται να τα αποκαλύψω όλα τώρα. Θα ειπωθεί η αλήθεια για το πώς μου έχουν φερθεί εδώ. Δεν είναι όλα όπως φαίνονται από μακριά!».

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