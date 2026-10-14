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14.10.2026 00:31

Euroleague: Μυθική ανατροπή από το -28 στη Βαλένθια και νίκη του Ολυμπιακού στην παράταση με 102-97

14.10.2026 00:31
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Μια από τις πιο εντυπωσιακές ανατροπές της φετινής Euroleague πέτυχε ο Ολυμπιακός, ο οποίος επέστρεψε από διαφορά 28 πόντων και επικράτησε της Βαλένθια με 102-97 στην παράταση, για την 5η αγωνιστική της διοργάνωσης. Οι Πειραιώτες έδειξαν τεράστια αποθέματα ψυχής στο δεύτερο ημίχρονο, καταφέρνοντας να φτάσουν στη νίκη ακόμη και μετά την αποβολή του προπονητή τους, Γιώργου Μπαρτζώκα, στο 32ο λεπτό.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους γηπεδούχους να επιβάλλουν πλήρως τον ρυθμό τους, χτίζοντας από νωρίς σημαντική διαφορά. Η Βαλένθια προηγήθηκε με 31-17 στο τέλος της πρώτης περιόδου, ενώ στο ημίχρονο είχε εκτοξεύσει το προβάδισμά της στους 25 πόντους (59-34).

Το ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου βρήκε τους Ισπανούς να διευρύνουν ακόμη περισσότερο τη διαφορά, φτάνοντας στο 62-34 στο 22ο λεπτό. Με τον Ολυμπιακό στο -28, όλα έδειχναν ότι οι «νυχτερίδες» είχαν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα.

Η αντεπίθεση που άλλαξε τα δεδομένα

Οι «ερυθρόλευκοι», ωστόσο, δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια και άρχισαν σταδιακά να μειώνουν τη διαφορά, πραγματοποιώντας εντυπωσιακή αντεπίθεση στο δεύτερο ημίχρονο.

Με επιμέρους σκορ 24-12 στην τρίτη περίοδο, ο Ολυμπιακός περιόρισε τη διαφορά στους 13 πόντους (71-58), διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες του για την ανατροπή.

Η αντεπίθεση συνεχίστηκε στο τελευταίο δεκάλεπτο, παρά το γεγονός ότι στο 32ο λεπτό ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές.

Η αποβολή του Έλληνα τεχνικού δεν ανέκοψε την προσπάθεια των Πειραιωτών, οι οποίοι συνέχισαν να μειώνουν την απόσταση από τους γηπεδούχους και κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 90-90, στέλνοντας την αναμέτρηση στην παράταση.

Θρίαμβος στην παράταση και ρεκόρ 4-1

Στο επιπλέον πεντάλεπτο, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη μεγάλη ανατροπή, επικρατώντας με 102-97 και φεύγοντας νικητής από την έδρα της Βαλένθια.

Με τη νίκη αυτή, οι «ερυθρόλευκοι» βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 4-1 έπειτα από πέντε αγωνιστικές στη Euroleague, ενώ υποχρέωσαν την ισπανική ομάδα στην πρώτη φετινή ήττα της στη διοργάνωση.

Τα δεκάλεπτα: 31-17, 59-34, 71-58, 90-90 (κ.α.), 97-102 (παρ.).

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