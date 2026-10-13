Euroleague: Με άμυνα από ατσάλι ο Παναθηναϊκός διέλυσε την Παρτιζάν με 72-55 στο Βελιγράδι και έκανε το 5Χ5

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Ασταμάτητος συνεχίζει την πορεία του στη Euroleague ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πέρασε με εντυπωσιακό τρόπο από το Βελιγράδι, επικρατώντας της Παρτιζάν με 72-55 για την 5η αγωνιστική της διοργάνωσης. Οι «πράσινοι» χρειάστηκαν ένα ημίχρονο για να βρουν ρυθμό, αλλά στη συνέχεια επέβαλαν πλήρως τον δικό τους νόμο, διευρύνοντας το αήττητο σερί τους στο 5-0.

Στην πρώτη φετινή εκτός έδρας αναμέτρησή του στην ευρωπαϊκή διοργάνωση, το «τριφύλλι» παρουσίασε δύο διαφορετικά πρόσωπα. Στο πρώτο ημίχρονο η Παρτιζάν διατηρήθηκε κοντά στο σκορ, με τους φιλοξενούμενους να πηγαίνουν στα αποδυτήρια έχοντας προβάδισμα επτά πόντων (28-35).

Η εικόνα, ωστόσο, άλλαξε εντυπωσιακά μετά την ανάπαυλα, όταν ο Παναθηναϊκός ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του, ιδιαίτερα στην άμυνα, και μετέτρεψε ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι σε παράσταση για έναν ρόλο.

Το εντυπωσιακό τρίτο δεκάλεπτο που έκρινε τον αγώνα

Η τρίτη περίοδος αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς οι παίκτες του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς περιόρισαν την Παρτιζάν σε μόλις οκτώ πόντους, επιβάλλοντας ασφυκτική πίεση στην επίθεση των γηπεδούχων.

Την ίδια στιγμή, ο Μουσταφά Φαλ ανέλαβε σημαντικό ρόλο στη δημιουργία, αξιοποιώντας την παρουσία του κοντά στο καλάθι για να τροφοδοτεί τους περιφερειακούς συμπαίκτες του.

Οι «πράσινοι» βρήκαν λύσεις από διαφορετικούς εκτελεστές έξω από τη γραμμή των 6,75 μέτρων, με διαδοχικά τρίποντα που εκτόξευσαν τη διαφορά στους 21 πόντους (33-54) στο 27ο λεπτό.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε το τρίτο δεκάλεπτο προηγούμενος με 55-36, έχοντας ουσιαστικά βάλει τις βάσεις για τη νίκη, την οποία διασφάλισε χωρίς προβλήματα στην τελευταία περίοδο.

Απολαυστικός σε ακόμη μία αναμέτρηση ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με 14 πόντους, εκ των οποίων τους 10 στη δεύτερη περίοδο όταν και άναψε τη… σπίθα της αντεπίθεσης, ενώ στους 10 σταμάτησε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στην επιστροφή του στην ενεργό δράση στη Euroleague. Σπουδαία δουλειά από τον Ματίας Λεσόρ στα ριμπάουντ με 9.

Από την Παρτιζάν, που επεφύλασσε αποθεωτική υποδοχή στον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, ο Κεβάριους Χέιζ ήταν ο μοναδικός που κατάφερε να τελειώσει με διψήφιο αριθμό πόντων (10).

Πέντε νίκες σε ισάριθμους αγώνες

Με το τελικό 72-55, η ομάδα του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς διατήρησε το απόλυτο των νικών στη φετινή Euroleague, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται στο ξεκίνημα της διοργάνωσης.

Αντίθετα, η Παρτιζάν γνώρισε την πρώτη εντός έδρας ήττα της και δεύτερη συνολικά, υποχωρώντας στο 3-2.

Τα δεκάλεπτα: 16-16, 28-35, 36-55, 55-72.

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