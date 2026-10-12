O Ανδρέας Τετέι κινείται νομικά κατά δημοσιογράφου

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Κατά του Κώστα Ραπτόπουλου κινείται ο Ανδρέας Τετέι για αναληθείς πληροφορίες που μετέδωσε ο δημοσιογράφος.
Ο Κώστας Ραπτόπουλος σε live που έκανε στα μέσα κοινωικής δικτύωσης υποστήριξε ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν συμπεριέλαβε τον Τετέι στον αγώνα με τη Γερμανία, επειδή ο άσος του Παναθηναϊκού ερωτοτροπούσε με Ουκρανή, που γνώρισε στο ξενοδοχείο.
«Τι έγινε ρε Τετέι κουράστηκες με την Ουκρανή στη Θεσσαλονίκη;», «Ο Τεττέι ακόμα ξαπλώνει με την Ουκρανή» και «Πιάσανε τον Τεττέι να κάνει κάτι με μία Ουκρανή στη ρεσεψιόν και τον απέκλεισε ο Γιοβάνοβιτς από την αποστολή», ήταν ορισμένα από τα σχόλια του δημοσιογράφου.
Ο Παναθηναϊκός στέκεται στο πλευρό του Ανδρέα Τετέι.
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